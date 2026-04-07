Bayern München schlägt Real Madrid im Bernabéu, beendet aber die Aufgabe nicht

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Bayern München besiegte Real Madrid im Bernabéu im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals, in einem Krimi mit 40 Schüssen zwischen den beiden Teams. Bayern nutzte die häufigen Aussetzer der Madrider Spieler aus und führte vor der Pause mit 1:0, wodurch sie die Führung Sekunden nach der zweiten Halbzeit verdoppelten.

Doch nach einigen düsteren Minuten von Real Madrid trat Álvaro Arbeloas Mannschaft aufs Gas, und schließlich erzielte Kylian Mbappé sein erstes Tor für seinen Verein seit zwei Monaten. Sie hatten viele Gelegenheiten, um zumindest den Ausgleich zu erzielen, mit zehn Schüssen aufs Tor, die von Manuel Neuer gehalten wurden, während Bayern ebenfalls viele Chancen vergab, Madrid zu besiegen. Das Spiel endete 2:1.

Am Ende verlassen die deutschen Teams das Bernabéu mit einer deutlichen Führung, die sie nächste Woche mit nach Hause nehmen können, aber der K.-o.-Wettbewerb ist noch nicht vorbei. Real Madrid muss ohne Tchouameni, der eine Gelbe Karte sah und das Spiel am nächsten Mittwoch verpassen wird, noch fester halten und hoffen, Vinícius und Mbappé in einem Konter zu finden, wenn sie Bayern schlagen und die Chancen schlagen wollen, wie sie es vor zwei Jahren taten...