Bayern München gibt die Verpflichtung von Luis Díaz für 65,5 Millionen Pfund bekannt Der kolumbianische Spieler erinnerte in seiner Botschaft an die Liverpool-Fans an Diogo Jota.

HQ Nach monatelangem Hin und Her und dem Rückzug des FC Barcelona aus dem Rennen hat sich Liverpool darauf geeinigt, Luis Díaz an Bayern München zu verkaufen. Der Kolumbianer ist in diesem Sommer einer der Stars auf dem Transfermarkt und trägt dazu bei, das Konto von Liverpool auszugleichen, das über 269 Millionen Pfund ausgegeben hat, darunter Florian Wirtz für 116 Millionen Pfund oder Hugo Ekitike für 79 Millionen Pfund. Die Bayern verpflichten Luis Díaz für 65,5 Millionen Pfund oder 75,83 Millionen Euro. Anfang dieses Monats lehnte Liverpool ein Angebot von 58 Millionen Pfund und 67,5 Millionen Euro ab. Berichten zufolge schätzte der Verein ihn mit 85 Millionen Pfund oder fast 100 Millionen Euro. Díaz erzielte in der vergangenen Saison 17 Tore in allen Wettbewerben und verhalf Liverpool zum Gewinn der Premier League. Der bayerische Klub hat bestätigt, dass Díaz einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 hat und die Nummer 14 tragen wird. "Ich bin sehr glücklich, es bedeutet mir sehr viel, Teil des FC Bayern zu sein, der einer der größten Klubs der Welt ist. Ich möchte meiner neuen Mannschaft mit meiner Art, Fußball zu spielen, und meinem Charakter helfen. Mein Ziel ist es, jeden möglichen Titel zu gewinnen, und dafür werden wir jeden Tag als Team arbeiten." Díaz zollte auch seinem Teamkollegen Diogo Jota Tribut. "Es ist gut, mit dem Gefühl zu gehen, eine Pflicht erfüllt zu haben, und vor allem, als Champion zu gehen. Es wäre der perfekte Abschied gewesen, wenn wir nicht einen von uns auf so tragische Weise verloren hätten. Ich trage jeden in meinem Herzen, aber einen ganz besonders: Diogo. Ich werde ihn nie vergessen. Wir werden ihn nie vergessen. Danke für alles."