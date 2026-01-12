Bayern München erzielt acht Tore gegen Wolfsburg und liegt in der Bundesliga 11 Punkte vor

HQ

Bayern Münchens unglaublicher Lauf in der Bundesliga setzte sich am Sonntag mit einem 8:1-Kantersieg gegen Wolfsburg fort, der derzeit auf Platz 14 der deutschen Liga steht. Seit Saisonbeginn hat Bayern alle Ligaspiele gewonnen, bis auf zwei Unentschieden: Sie bleiben ungeschlagen mit 44 Punkten, 11 vor Borussia Dortmund, und einer absurden Tordifferenz von 51 Toren gegenüber 14 Toren von Dortmund.

Harry Kane erzielte während der 8:1-Demontage "nur" ein Tor und hat in dieser Bundesliga 20 Tore für Bayern erzielt: Die zweiten und drittbesten Torschützen, Denis Undav für Stuttgart und Haris Tabaković für Borussia Mönchengladbach, haben neun Tore erzielt.

Der Abstand wird wachsen, da die zweite Mannschaft, Borussia Dortmund, am Freitag ein 3:3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt hatte. Bayerns einzige Niederlage der Saison kam auf Kosten von Arsenal in der Champions League.