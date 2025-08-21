Bayern-Legende Oliver Kahn glaubt, dass die Bundesliga im Vergleich zur Premier League an Attraktivität verloren hat

HQ

Die Bundesliga, die höchste deutsche Fußballliga, hat in diesem Sommer mehr Stars als neue Spieler verloren. Florian Wirtz ging von Bayer Leverkusen nach Liverpool (und damit auch der heldenhafte Trainer Xabi Alonso zu Real Madrid), Thomas Müller ging zu den Vancouver Whitecaps, wo er wohl seine Karriere beendete, und Kingsley Coman, Torschütze des Champions-League-Titels der Bayern 2020, wechselte zu Al-Nassr in die Saudi Pro League.

Der einzige Top-Spieler, der nach Deutschland wechselte, war Luis Díaz, der zu den Bayern wechselte, da der FC Barcelona nicht an den Preis des FC Liverpool herankommen konnte. Doch auch Nico Williams vom Athletic Club konnte die Bayern nicht überzeugen, einen weiteren aufstrebenden Stern, der vorerst in LaLiga bleiben wird. Ist Deutschland nicht attraktiv genug?

Oliver Kahn, legendärer Torhüter und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, sagte, dass die vermeintliche Attraktivität der Bundesliga trügerisch sei, da sie ihr Prestige verloren habe. "Die Premier League und La Liga stechen deutlich hervor", sagt Kahn dem Kicker via DW. "Jeder kennt die Stars und Mannschaften."

Dass Wirtz den Premier-League-Meister Liverpool anstelle des Bundesliga-Meisters Bayern München wählte, zeige Kahn, "dass sich die Premier League als Ausnahmespieler etabliert hat, nicht nur in sportlicher, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Es ist der aufregendste Ort, an dem man sein kann, wenn man sportlich, finanziell und medial auf höchstem Niveau konkurrieren will."

Sind Sie ein Fan der Bundesliga? In Großbritannien und Irland wurden die Rechte zwischen drei traditionellen Sendern und zwei YouTube-Kanälen aufgeteilt, was für bestehende Fans sicherlich frustrierend sein wird, aber neue Zuschauer anziehen kann. Und Deutschland ist immer noch der Ort, an dem Harry Kane spielt...