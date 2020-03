Baut euer eigenes Paradies in Animal Crossing: New Horizons

Nächste Woche wird für die vielen gemütlichen Fans von Animal Crossing glorreich werden. Am kommenden Freitag erscheint das neue Switch-Spiel Animal Crossing: New Horizons, auf unsere Kritik dürft ihr euch schon Anfang der Woche freuen. Nintendo hat zum Wochenende noch flink einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns ein paar wunderschöne Möglichkeiten aufzeigt, mit denen wir unser Inselparadies selbst gestalten dürfen. Obwohl der Clip nur kurz ist, wird klar, wie viele Anpassungsoptionen es in diesem bunten und charmanten Spiel gibt.

