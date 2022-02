Baumeister stellt Miniatur-Hyrule aus The Legend of Zelda mit 25.000 Lego-Steinen nach

HQ

Lego-Bausteine weisen viele Verbindungspunkte mit Videospielen auf und einige große Gaming-Marken, darunter Mario und Sonic the Hedgehog, haben über die Jahre ihre eigenen Lego-Sets erhalten. The Legend of Zelda ist diese Ehre bislang leider noch nicht zuteilgeworden, doch davon hat sich der Lego-Baumeister Ian Roosma nicht abbringen lassen. Mithilfe von 25.000 Lego-Steinen ist es dem Fan gelungen, die gesamte Oberweltkarte des originalen NES-Spiels aus dem Jahr 1986 nachzubauen. 2779 Bäume, 493 Feinde und viele versteckte Details hat er dabei umgesetzt. Diese gewaltige Fleißarbeit könnt ihr euch auf Youtube in aller Pracht ansehen.