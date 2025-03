Bauen Sie in den kommenden Islanders: New Shores ein gemütliches Inselresort

Coatsink kündigt an, dass sie eine Fortsetzung für ihr gemütliches Strategiespiel Islanders aus dem Jahr 2019 in Arbeit haben. Islanders: New Shores soll auf der entspannenden Atmosphäre und dem intuitiven Strategieansatz des Originals aufbauen, führt aber natürlich auch neue Mechaniken, Spielmodi und Funktionen ein.

Außerdem dürfen wir uns nun über einen Fotomodus mit den erwarteten Filtern und einer drehbaren Kamera freuen. Es wird auch eine Twitch-Integration versprochen, damit die Leute sehen können, was Sie vorhaben.

Schaut euch den Ankündigungstrailer unten für Islanders: New Shores an, der später in diesem Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht wird.