Bauen Sie die Tastatur Ihrer Träume mit der Lemokey L3 von Keychron

HQ

Bei einer so großen Auswahl an mechanischen Tastaturen, die zum Kauf angeboten werden, kann es eine Herausforderung sein, zu wissen, welche zu Ihnen und Ihrer Situation passt. Zum Glück haben die Leute von Keychron eine Lösung: Sie bauen genau das Gerät, das Sie wollen.

Dies kann mit dem Lemokey L3 erreicht werden, einer mechanischen Tastatur, die 2,4-GHz-Verbindungen verwendet, um ein stabiles drahtloses Angebot zu bieten, und einem soliden Metallgehäuse, das mit einer ganzen Reihe verschiedener Tastenkappen und Tasten in einer Vielzahl von Farben und Stilen ausgestattet werden kann.

Um zu sehen, was den Keychron Lemokey L3 so einzigartig macht, sehen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der Magnus einige Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.