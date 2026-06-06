Baue deine eigene gemeinschaftliche Siedlung im Wald mit Tinkernest

The Wholesome Games Direct hat etwas ganz Besonderes, nämlich dass alle gezeigten Titel immer eine wirklich besondere Aura von Frieden und sanfter Ruhe umgeben. Das Studio Afterwalk, das im Spelkollektivet angesiedelt ist, befindet sich mitten in einem Wald in Schweden, und es scheint, dass die Inspiration für Tinkernest von dort stammt.

Baue eine Tierkolonie, in der alle zusammenarbeiten, um Materialien zu sammeln, Gebäude zu errichten und in Frieden zusammenzuleben. Es verfügt über ein Fortschrittssystem, bei dem man beliebige zwei Objekte kombinieren und die Wirkung sehen kann, die sie zusammen haben, wenn man ein komplett neues drittes Objekt erstellt. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber schau dir unbedingt die Seite auf Steam und auch den Trailer Tinkernest unten an.