Battletoads: Spieler zerstören über 10 Millionen Turbo-Bikes

Letzte Woche ist das neue Battletoads erschienen, das zahlende Abonnenten im Xbox Game Pass ohne zusätzliche Kosten auf Xbox One und PC spielen können. Uns liegen keine initialen Verkaufs- oder Spielerzahlen für den Brawler vor, doch Entwickler Rare teilte am Wochenende ein kleines Info-Nugget, das entweder darauf hindeutet, dass das Spiel großartig anläuft oder sehr schwer ist. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem.

Im dritten Level aus dem ersten Akt ("For the Queen") gibt es einen Abschnitt, der die Leute nervt. In dieser Mission kommen die berüchtigten Turbo-Bikes der Serie wieder zum Einsatz und fordern die Spieler dazu heraus, mit viel zu hoher Geschwindigkeit entgegenkommenden Hindernissen auszuweichen. Ein einziger Treffer bedeutet den sofortigen Tod, was dazu führte, dass die Spieler eine ganze Menge von Motorrädern zerschrottet haben.

Laut dem Entwickler seien allein am Wochenende "mehr als 10 Millionen Turbo-Bikes zerstört" worden. Da die alten Fans wahrscheinlich sehr stressresistent sein dürften, hoffen wir an dieser Stelle einfach mal, dass Battletoads einiges an Aufmerksamkeit erhalten hat. Verdient hätte es das Spiel unserer Meinung nach jedenfalls. Wie oft seid ihr an dieser Herausforderung gescheitert?

Diesen Abschnitt werdet ihr zu fürchten lernen. Hoffentlich hat Chet eine gute Versicherung.