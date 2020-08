Battletoads setzen Segel in Sea of ​​Thieves

Sea of Thieves hat sich nicht von Anfang an gut geschlagen, doch spätestens als der Titel in den Xbox Game Pass aufgenommen wurde, stiegen die Spielerzahlen dramatisch...

Letzte Woche ist Sea of Thieves auf Steam gestrandet und dort scheint das Koop-Abenteuer richtig gut anzukommen. Rares Piratenspiel ist in wenigen Tagen das...

Ships of Fortune: Update hebt Level-Obergrenze einiger Fraktionen in Sea of Thieves an

am 24. April 2020 um 14:15 NEWS. Von David Caballero

Wie Anfang des Monats angekündigt steht seit dieser Woche das April-Update Ships of Fortune in Sea of Thieves bereit. Spieler müssen auf PC und Xbox One 11,42 GB bzw. 10,...