Battletoads hüpfen im August über Xbox und PC

Wenn man das wundervolle Paket Rare Replay nicht mitzählt, dann wurden die beliebten Badass-Kröten Zitz, Rash und Pimple in vielen Haushalten seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Dlala Studios konnte das nicht länger hinnehmen und tat sich deshalb mit Rare zusammen, um die Battletoads zurückzubringen. Auf dem offiziellen Social-Media-Konto von Rare wurde am Nachmittag ein Veröffentlichungsdatum für die hübsche Neuinterpretation der Battletoads auf PC (Windows 10, Steam) und Xbox One (natürlich im Xbox Game Pass enthalten) bekanntgegeben: Am 20. August dieses Jahres wird das beliebteste Kröten-Trio der Welt den Bösewichten den Hintern versohlen.

You're watching Werben

Quelle: Microsoft.