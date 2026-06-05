Battlestar Galactica ist eine der besten Science-Fiction-Serien, die je gemacht wurden. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, Battlestar Galactica: Scattered Hopes auszuprobieren, denn es ist ein Spiel, das das Beste aus seinem TV-Pendant einfangen will. Wie in der Serie beginnt alles damit, dass die Planeten von der Zylon-KI-Rasse angegriffen und allmählich zerstört werden, wo diese superintelligenten Maschinen zuvor Krieg gegen die 12 Kolonien geführt haben, die die "Menschheit" ausmachen.

Dieser Titel ist als Roguelite entwickelt und folgt einem Raumschiff, das von seinem Feind durch die Galaxie gejagt wird. Wir beginnen mit demselben Grundsatz wie in der modernen TV-Serie, haben aber keinen Zugang zu denselben fortschrittlichen Waffensystemen und Raumschiffen. Stattdessen haben wir kleinere Kriegsschiffe, und unser Ziel ist es sowohl zu überleben als auch die Überreste unserer Verbündeten zu sammeln, wobei es in der Praxis ein Aufbau ist, der phasenweise stattfindet. Man kämpft in einer Phase und repariert, entwickelt, gibt Befehle und so weiter in der anderen Phase, und diese wechseln sich ab. Wenn du gerade gegen die Zylonen gekämpft hast, die dich gefunden und in Sicherheit gesprungen sind, hast du eine bestimmte Anzahl an Punkten/Aktionen zu nutzen, bevor sie dich wiederfinden, was zu einer Kampfphase führt, in der das Ziel ist zu überleben, um zum nächsten System zu springen. Es ist eine Spielschleife, die einfach ist, aber gut funktioniert.

Die Kämpfe sind dank der unterschiedlichen feindlichen Schiffe und der damit verbundenen Boni abwechslungsreich. Elitegegner in bestimmten Sternensystemen sorgen ebenfalls für Abwechslung in den Kämpfen.

Die Kampfphase findet in Echtzeit mit einer Pausefunktion statt, und es handelt sich um ein relativ kleines Gefecht mit wenigen Raumschiffen und Fähigkeiten unter deiner Kontrolle. Das erinnert ein wenig daran, wie bestimmte Mobile Games funktionieren, und das erleichtert es dir, dich zu positionieren, zu manövrieren und durchzuhalten, bis du einen Sprung in ein neues Sonnensystem machen kannst. Ich mag dieses Setup; Es ist gerade chaotisch genug, dass man die Kontrolle behält und gerade herausfordernd genug, um sich nicht in den Spielmechaniken zu verlieren. Unser Ziel ist es zu überleben, nicht den Feind zu besiegen, und ich denke, Alt Shift hat das richtig gemacht, da die Herausforderung allmählich mit härteren Gegnerschiffen und größerer Abwechslung in dem, was einem entgegengeworfen wird, steigt. Im Verlauf des Spiels kannst du deine Piloten aufrüsten und trainieren, um mehr Fähigkeiten im Kampf zu erhalten, wobei eine Strategie, die ich früh angenommen habe, war, so viele Heldencharaktere wie möglich zu erwerben, damit ich mehr Freiheit hatte, wie ich kämpfte und welche Boni sie für das Lösen von Problemen an Bord des Raumschiffs gaben. Zum Beispiel kann ein Charakter Dinge kostenlos reparieren, ohne eine Aktion auszugeben.

Die Dialoge und Charaktere variieren von Kampagne zu Kampagne leicht.

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Die zweite Phase ist die klassische "Kläre ein paar der Probleme, mit denen du konfrontiert bist". In der Regel hast du Krisen an Bord und weit mehr, als du vor der nächsten Schlacht lösen kannst, und du musst deine hart verdienten Ressourcen klug auswählen und einsetzen. Das ist genauso schwierig wie in anderen ähnlichen Titeln wie FTL, da man mit begrenzten Fähigkeiten und Schwächen leben muss. Man kann es mit einem Balanceakt vergleichen, bei dem man im nächsten Kampf entscheidet, worin man etwas schlechter sein wird, und man muss priorisieren, ob man weniger Gesundheit hat, weil man Waffenressourcen oder etwas anderes priorisieren muss, das man braucht.

Abwechslung zeigt sich in Form des feindlichen Mutterschiffs, das verschiedene Boni für Kämpfe, Umgebungen mit Gefahren und zufällig generierte Charaktere bei jedem Durchgang bietet. Es gibt auch bestimmte Fähigkeiten, die man in einem einzigen Durchgang nicht freischalten kann. Leider wird nach nur zwei oder drei Wiederholungen klar, dass der Inhalt nicht abwechslungsreich genug ist, bevor man dieselben Ereignisse, Situationen und vieles mehr sieht. Bei einem Roguelite ist das ein besorgniserregendes Problem. Es muss jedoch gesagt werden, dass der Inhalt gut gemacht ist, besonders die etwas längeren Missionsreihen und wenn man an Bord der Crew nach einem Cylon suchen muss, der vorgibt, einer der eigenen zu sein, aber menschlich aussieht.

Du musst nicht nur auf dein eigenes Raumschiff achten, sondern auch sicherstellen, dass zivile Raumschiffe und ihre Besatzungen gut versorgt werden.

Wenn Ihnen die TV-Serie und vor allem das Rogelite-Genre gefallen haben, ist dies trotz fehlender Abwechslung ein kompetentes Spiel. Obwohl es bei weitem nicht so gut ist wie Battlestar Galactica Deadlock, ist es dennoch eines der besten Spiele mit dem Namen der Reihe. Optisch ist es recht primitiv, aber dank der herausgezoomten Perspektive sieht es trotzdem durchaus akzeptabel aus, da es in der Nähe der Raumschiffe etwas pixelig wirkt. Aus der Ferne stechen die Farben hervor und es sieht ordentlich aus, und auch die Charakterporträts während der Gespräche sind gut. Es fühlt sich an, als wärst du Teil der Battlestar Galactica TV-Serie, wenn du das spielst. Die Musik ist jedoch der Star der Show, dank Stücken, die an die Serie von 2004 erinnern.

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Abgesehen von ein paar kleineren technischen Textproblemen bin ich auf keine größeren Probleme gestoßen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Spiele in einem ziemlich fehlerbehafteten Zustand veröffentlicht werden, und das hier gehört nicht dazu. Stattdessen läuft das Spiel auf verschiedenen Hardware flüssig und funktioniert sofort beim Starten. Obwohl Sound und Effekte spärlich sind, wirken Explosionen, Alarme und andere Geräusche etwas vage und liefern nicht die ikonischen Sounds der Reihe. Dank der Tatsache, dass es das Ausgangsmaterial repliziert, ist die Musik vielleicht das Beste am Spiel, da es einen musikalischen Stil gibt, der einzigartig für das Battlestar-Universum ist und der hier eingefangen wird. Leider hat der Rest der Klanglandschaft nicht die gleiche starke Battlestar-Identität.

An Bord des Raumschiffs gibt es mehrere Bereiche. In der Bar kannst du mit deinen Crewmitgliedern plaudern und Spiele spielen.

Im Hangar und im Forschungslabor kannst du deine Raumschiffe aufrüsten und Technologien entwickeln, die dir helfen.

Wenn du FTL-ähnliche Spiele magst, die im Battlestar Galactica-Universum spielen, ist das ein völlig akzeptables Spiel. Es hat Probleme mit sich wiederholenden Inhalten, und mechanisch gesehen ist es einfach, mit dem Fokus darauf, so lange wie möglich zu überleben, statt alle Gegner zu besiegen. Obwohl ich dieses Setup nicht ganz so begeistert bin wie das, das wir in Deadlock gesehen haben, ist es dennoch ein Titel, den man sich anschauen sollte, wenn er ansprechend klingt. Es gibt nicht viele Spiele, die sich von FTL inspirieren lassen und trotzdem würdige Titel in diesem Genre sind, und wenn du an guten Alternativen unter Rogueliten interessiert bist, ein Herz für Battlestar Galactica hast und den Albtraum erleben möchtest, den die Crew der TV-Serie durchmachen musste, solltest du dir dieses Spiel unbedingt anschauen.

Nach ein paar Runden beginnt sich die Welt zu verzweigen, und du kannst wählen, zu welchem System du springst.

Aufgaben können an mehreren Stellen an Bord vergeben werden, aber in der Regel wird man direkt zur Brücke gebracht.