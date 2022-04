HQ

Sharkmob hat das Erscheinungsdatum von Vampire: The Masquerade - Bloodhunt bekanntgegeben. Der kostenlos spielbare Battle-Royale-Titel wird am 27. April auf PC (Steam) und Playstation 5 veröffentlicht, heißt es im Beitrag. In diesem Game kämpfen blutrünstige Vampir-Clans mit Waffengewalt und übernatürlichen Fähigkeiten um die Vorherrschaft der tschechischen Stadt Prag. Einen Eindruck des Spiels haben wir uns bereits vergangenes Jahr eingeholt.