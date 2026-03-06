Battleplan Gameplay-Vorschau: Ein neuer Spieler tritt in das Kriegsschauplatz ein

Gefällt dir das Konzept hinter Hearts of Iron, findest du es aber etwas zu schwierig? Dann könnte Battleplan das Spiel für dich sein. Diese Woche hatte ich die Gelegenheit, eine erweiterte Version dieses Titels zu testen, und wie viele andere Titel des Genres spielt er im Zweiten Weltkrieg. Das Mikromanagement, die Diplomatie und der industrielle Kapazitätsaufbau sind verschwunden. Du erstellst und strukturierst deine Streitkräfte als eine von mehreren kriegführenden Fraktionen. In der Version, die ich getestet habe, durfte ich die Alliierten auswählen. Leider waren die anderen Fraktionen diesmal nicht verfügbar. Erst nachdem ich eine Seite gewählt hatte, wurde mir klar, dass dies eine andere Erfahrung war. Was an diesem Titel einzigartig ist, ist, dass es das Konzept des Ziehens von Schlachtlinien und das Kommando über seine Truppen aus Hearts of Iron IV weiterentwickelt. In Battleplan erhalten Sie Ihre Mission von Ihren Vorgesetzten und müssen als General sicherstellen, dass Ihre Truppen sie ausführen können.

Deine Spielwelt ist ein Spielfeld mit einer Karte eines Gebiets, um das du kämpfen sollst. Es könnte in England, Europa oder Nordafrika sein. Du baust deine Truppen mit Truppentypen, Hauptquartieren und anderen Elementen auf. Diese werden dann in größere Gruppen gelegt und durch das Ziehen von Linien zwischen ihren Karten in einem Menü miteinander verbunden. Es kann vorteilhaft sein, ein Hauptquartier mit deinen Truppen zu verbinden, damit sie leichter Vorräte, Boni und andere Gegenstände erhalten können. Es erinnert etwas an das Hierarchiesystem in Hearts of Iron, ist hier aber deutlich einfacher. Die Demo lieferte mir fertige Vorlagen, und der Trainingsmodus erklärt, wie man vorgehen soll, falls man unsicher ist. Sobald dies erledigt ist und du die Gewichtsbeschränkungen deiner Truppe nicht überschritten hast, werden diese Truppentypen in die Spielwelt gesetzt. Dann kannst du die Kontrolle übernehmen und anfangen, das zu tun, worum es im Titel hauptsächlich geht: Kriege gewinnen.

Die Organisation der Truppen und die Entscheidung, wer führt, ist einfach und intuitiv.

Da Sie kein inkompetenter Offizier oder Sergeant sind, müssen Sie sich nicht mit Ihren Truppen treffen. Du benutzt ein Pinselwerkzeug, um intuitiv zu zeichnen, wo die Frontlinie sein sollte. Wähle aus, welche Truppentypen du dorthin schickst, und entscheide dann, was die Truppen tun sollen. Ob sie eine Stadt angreifen, einen wichtigen Punkt befestigen oder schnell eine Stadt besetzen sollten, ist leicht zu entscheiden. Jede einzelne Mission, die du erstellst, setzt einen Marker auf die Uhr. Der Marker zeigt an, wie lange das dauern wird. Es ist durchaus möglich, mehrere gleichzeitig hinzuzufügen, aber man muss sich bewusst sein, dass mehrere Truppentypen nachts nicht angreifen. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre Abläufe nach der Uhr planen. Zum Beispiel, wie lange ein Artillerieangriff gefolgt von einem schnellen Panzerangriff dauert. Das stellt sicher, dass Ihre Angriffe synchronisiert sind und Sie die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.

Ich fand Battleplans intuitiv leicht zu erlernen und gut geeignet für neue Spieler des Genres. Das liegt daran, dass es eher ein Arcade-Spiel als ein tiefgründiger Simulator ist. Es gibt auch Elemente der Simulation, Statistiken und andere Funktionen, die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Ich fand Battplan ein bisschen wie Theme Hospital für Project Hospital, oder Simstad für Simcity 4. Es ist nicht das tiefgründigste, komplexeste oder schwierigste, aber gut gemacht, unterhaltsam und unterhaltsam. Er steht auf eigenen Beinen und bietet eine interessante Einrichtung. Du musst dich nur auf eine Sache konzentrieren, nämlich deine Soldaten und Truppentypen. In dieser Hinsicht erinnert es eher an Warno, ohne die gleiche taktische und strategische Tiefe zu bieten.

Du ziehst direkt auf die Spielwelt und erstellst Befehle für deine Truppen.

Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das ein wirklich gutes Spiel werden könnte. Foolish Mortals Games hat mit diesem Titel ein erfolgreiches Konzept. Wenn sie die KI-Gegner nur ein wenig aufpolieren könnten, könnte dies meiner Meinung nach einer der besseren, anfängerfreundlichen Titel von Slitherine werden. Schnell wird klar, dass sie keine Veteranen des Genres ins Visier nehmen. Die Bedeutung von Allgemeinen und Boni ist leicht zu verstehen, und wie man sie anwendet, ist ziemlich unkompliziert. Unabhängig davon, welche Generäle du kaufst oder einsetzt, um deine Truppen zu führen (sie sind diejenigen, die Boni über das Hauptquartier geben), gibt es eine Verwendung für sie. Das Spiel erklärt gut, was die Dinge, die du tust, bedeuten. Ich bin gespannt darauf, die größeren Kämpfe auszuprobieren, damit ich richtig eintauchen kann. Ich mochte schon immer die makrointensivere und operativere Seite von Kriegsstrategiespielen, also wenn du so bist wie ich, könnte es sich lohnen, es auszuprobieren.

Wenn du interessiert bist, gibt es eine Demo, die du über Steam ausprobieren kannst. Es ist nicht ganz so voll mit Inhalten wie meine Vorschauversion, aber du bekommst eine gute Vorstellung davon, was das zu bieten hat. Es ist nicht nur das Gameplay, das erstklassig ist. Die Sprachausgabe ist gut, und sowohl Musik als auch Grafik erfüllen ihren Zweck, ohne im Weg zu stehen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, was es einfach macht, Truppen aufzubauen. Man wird nie von Informationen überwältigt und kann Krieg führen und seinen Truppen in seinem eigenen Tempo Befehle geben. Obwohl das Tempo relativ hoch ist, da das Spiel in Echtzeit spielt, kann man pausieren, verlangsamen und die Action beschleunigen. Das führt mich zu dem Schluss, dass ich bisher nur sehr wenig Kritik an diesem Titel habe.

Alle Truppen, die mir zur Verfügung standen, hatten eine kleine, gut geschriebene Enzyklopädie über sich.

Meine Hauptkritik im Moment ist, dass der Computerwiderstand etwas flach ist. Ich denke, kleine Anpassungen am Verhalten könnten helfen, das Spiel herausfordernder zu machen. Gleichzeitig muss ich darauf hinweisen, dass das, was ich getestet habe, früh in der Kampagne war. Das bedeutet, dass die Kämpfe nicht besonders groß waren und der Computer sich zurückgehalten hat. Im Trainingsmodus greift der Computergegner dich überhaupt nicht an. Das gesagt, wird es wirklich spannend sein, die Vollversion des Spiels zu testen. Ich habe noch nicht gesehen, wie sich die Achsenmächte spielen, und ich habe nicht alle Truppentypen getestet. Es wird auch spannend sein zu sehen, ob die Computergegner mich als Spieler auf größeren Schlachtfeldern herausfordern können.

Wenn du an einem leicht zu spielenden Kriegsstrategiespiel interessiert bist, das Ideen aus Hearts of Iron IV übernimmt und auf eigenen Beinen steht, solltest du dir das unbedingt anschauen. Meine Zeit mit diesem Spiel war durchgehend positiv, und obwohl ich schwierige Titel des Genres schätze, ist dies ein gutes Beispiel für etwas Leichteres, das mich dennoch interessiert. Wenn die vollständige Version insgesamt ebenso beeindruckend ist, könnte sie einer der besseren Titel des Jahres in ihrem Genre sein. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, und ich denke, du solltest das auch tun. Vor allem, wenn dir ein etwas einfacheres Setup und Schwierigkeitsgrad nichts ausmacht.