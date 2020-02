Battle-Mode und Kampagne werden in Doom Eternal separat heruntergeladen

Doom Eternal scheint noch einige Überraschungen in seinen Ärmeln zu haben, da wir diese Woche erfahren haben, dass man die Kampagne wohl unabhängig vom Multiplayer-Spielmodus herunterladen und installieren kann. Im Microsoft-Store sehen wir, dass Spieler die Story und den Battle-Mode separat herunterladen können. Wer beispielsweise nicht für beides Platz oder gar kein Interesse an einer bestimmten Komponente hat, darf einfach auf den Download verzichten und sich die Installation somit verkürzen.

Beide Bestandteile benötigen auf der Xbox One jeweils ungefähr 39 Gigabyte, was bedeutet, dass ihr für das gesamte Paket knapp 80 Gigabyte an Festplattenspeicher benötigt - ohne Updates. Einige Spiele bieten solche Funktionen bereits an, auf der Playstation 4 wird etwas Ähnliches bestimmt ebenfalls bereitstehen (bestätigt ist das aber noch nicht). Interessiert ihr euch eher für die Einzel- oder die Mehrspielererfahrung von Doom Eternal? Ids neuer Shooter wird am 20. März auf PC, Playstation 4, Stadia, Xbox One und später auch auf der Nintendo Switch starten.

Quelle: Wccftech.