Battlefront-II-Schauspielerin Janina Gavankar spielt Hauptrolle in Amy Hennigs neuem Marvel-Spiel

Erinnert ihr euch an die Schauspielerin Janina Gavankar? Sie war die Hauptfigur im Einzelspielerteil von Star Wars Battlefront II und lieferte eine solide Darstellung ab. Die US-Amerikanerin hat uns kürzlich verraten, dass sie mit Amy Hennig, der Autorin von Uncharted und Legacy of Kain: Soul Reaver, an einem neuen Spiel zusammenarbeiten wird. Hennig hilft Skydance New Media bei einem Marvel-Projekt, über das wir noch nichts wissen. Anscheinend handelt es sich dabei um ein Einzelspielerabenteuer.