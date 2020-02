Battlefield-Künstler übernimmt Art-Direktion von Metroid Prime 4

Nintendo arbeitet mit Retro Studios zusammen an Metroid Prime 4, doch um das Projekt scheint es nicht gut zu stehen. Die Entwicklung wurde 2018 zurückgesetzt und verschoben, weil unter anderem führende Positionen des Entwicklers unbesetzt blieben. Allem voran die Art-Direktion, sprich die Abteilung, die für das kohärente Design des gesamten Projekts zuständig ist, ist im Falle von Metroid Prime 4 seit Monaten unbestückt, weshalb die Produktion entsprechend zäh voranschreitet.

Am Wochenende gab es diesbezüglich jedoch einen Lichtblick, da der Künstler Jhony Ljungstedt, der in den letzten Jahren zum "Art Director" beim schwedischen Studio DICE aufgestiegen ist (er arbeitete unter anderem an Battlefield, Star Wars Battlefront und Mirror's Edge) mitteilte, dass er Stockholm verlässt, um bei Retro Studios anzufangen. Der Übergang von realistischen Konzeptbildern, die sich mit der modernen Kriegsführung auseinandersetzen, hin zu einem familienfreundlichen, futuristischen Sci-Fi-Szenario dürfte interessant werden. Hoffentlich bringt Ljungstedt frischen Wind in die Entwicklung.