Battlefield wird "völlig neu" sein, wenn es zurückkehrt

HQ

Wir alle kennen die Geschichte inzwischen. Battlefield 2042 startete, floppte, und für viele Fans schien es eine solche Beleidigung zu sein, dass es sie sogar aus dem Franchise vertreiben könnte. EA hat auf dieses Feedback gehört, da es mit Battlefield zurück ans Reißbrett gegangen ist.

In seiner letzten Telefonkonferenz sagte der CEO des Unternehmens, Andrew Wilson, dass Battlefield zurückkehren wird, und es wird ein Hauch frischer Luft sein, wenn es dies tut. Er glaubt, dass das Team, das an Battlefield arbeitet, jetzt die "Fähigkeit hat, Battlefield in Zukunft auf eine völlig neue Art und Weise zurückzubringen".

Details darüber, wie dieser völlig neue Weg aussehen könnte, waren gering, aber später in der Telefonkonferenz bestätigte Wilson, dass es im Moment keine Terminankündigungen gibt, aber er hat "außergewöhnliches Vertrauen" in das neue Führungsteam von Battlefield, das aus Respawn- und Call of Duty-Veteranen besteht.

Danke, GamesRadar.