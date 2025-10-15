Battlefield war das "Dungeons & Dragons der Shooter", sagt Senior Producer

HQ

Trotz einiger Probleme mit Leistung, Matchmaking und mehr scheint Battlefield 6 eine starke Rückkehr für das Shooter-Franchise zu sein. Es gibt immer wieder Gespräche darüber, ob es Call of Duty in diesem Jahr in mancher Hinsicht übertreffen wird, und doch gab es zu Beginn ganz andere Ambitionen für Battlefield.

Im Gespräch mit GQ sagte David Sirland, Senior Producer von Dice, dass er dachte, Battlefield sei eher ein Nischen-Shooter. "Als ich anfing, war Battlefield eine Nische von einer Nische, es war fast das Dungeons and Dragons der Shooter", sagte er. "Ich denke, Battlefield hat so lange überlebt, weil der Kern des Erlebnisses damals so ehrgeizig war", fügt Jeremy Chubb, Producer bei Dice, hinzu.

Es ist klar, dass das Franchise seit seinen bescheidenen Anfängen einen langen Weg zurückgelegt hat, aber das Gleiche könnte man über seinen Hauptkonkurrenten in Call of Duty sagen. Vince Zampella, der aktuelle Battlefield-Boss und Gründer von Infinity Ward, beschrieb, wie Call of Duty überhaupt entstanden ist. "Der einzige Grund, warum Call of Duty existiert, ist, dass EA waren", sagte er und erinnerte sich daran, wie er EA vor mehr als 20 Jahren wegen eines Streits um die Medal of Honor verließ.