Battlefield V: Karte Solomon Islands wurde enthüllt und mit Datum versehen

Entwickler DICE hat heute das nächste Kapitel von Battlefield V enthüllt, das Spieler schon in Kürze erleben werden. Am 6. Februar treten im Militär-Shooter der Schweden US-amerikanische und japanische Streitkräfte auf der Inselkette Salomonen gegeneinander an. Multiplayer-Modi wie Conquest (normal und Squad), Team-Deathmatch und Breakthrough werden auf Solomon Islands unterstützt. Wahrscheinlich dürfen sich Spieler auf die Stürmung des Strandes und einen dichten Dschungel freuen.

Mit Update 6.0 werden zudem ein paar neue Waffen ins Spiel gelangen: Das LMG Typ 11, eine Modell-37-Shotgun und das Karabiner M2. Darüber hinaus fügt DICE die M1A1-Panzerfaust, die Stoßmine und ein paar neue Kosmetikartikel zum Freischalten hinzu. Im neuen Trailer treffen wir auf das japanische Misaki-Kommando, das auf Rang 40 die beiden Charaktere Steve Fisher und Akira Sakamoto freischaltet. Mehr Infos gibt es im offiziellen Blog-Post.