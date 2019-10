Battlefield V: Drei traumhafte Inselparadiese in Kapitel 5: Pazifikkrieg zerstören

Wir werden in diesem Jahr kein weiteres Battlefield erhalten, doch das bedeutet nicht, dass DICE Call of Duty: Modern Warfare ohne den Hauch von Konkurrenz passieren lässt. Nach vielen Teasern und kleineren Content-Updates hat uns DICE verraten, dass die kostenlose Erweiterung Pazifikkrieg am 31. Oktober zum Download bereitstehen wird. Ein neues Video zeigt euch, was die Schweden mit dem beeindruckenden Grafik-Motor Frostbite angestellt haben. Zum Weltkriegs-Shooter gesellen sich drei bereits bekannte Karten: Iwo Jima, Sturm im Pazifik und Wake Island (der letzte Teil folgt allerdings erst im Dezember). Battlefield V wird auf allen Plattformen an den nächsten beiden Wochen kostenlos spielbar sein.

You watching Werben