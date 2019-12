Battlefield V: Altes Wake Island bekommt neuen Trailer

Erfahrene Battlefield-Fans werden sich wahrscheinlich an jeden Winkel der ikonischen Karte Wake Island erinnern, die wir zum ersten Mal in Battlefield 1942 kennengelernt haben. Ab dem 12. Dezember wird dieser beliebte Kriegsschauplatz (das schreibt man auch nicht alle Tage) in der neuesten Episode des Militär-Shooters zurückkehren und mit noch bombastischerer Präsentation begeistern. Electronic Arts wird die Karte kostenlos allen Spielern von Battlefield V zur Verfügung stellen und hat aus diesem Anlass einen neuen Trailer ausarbeiten lassen. Das Video hebt die verbesserte Grafik und die jeweiligen Features von Wake Island hervor.

You watching Werben