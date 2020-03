Battlefield V: Ab März dürft ihr eure Panzer bemalen

Anpassungsoptionen sind eine große Sache in Battlefield V und deshalb fragen die Spieler immer wieder nach neuen Möglichkeiten, um sich kreativ austoben zu können. Ein Thema, das in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit häufiger aufkam, betrifft die zerstörerischen Fahrzeuge, mit denen wir im Weltkriegs-Shooter die Umgebungen zu Brei ballern. Mit dem Update 6.2 wird es endlich möglich sein, große Panzer fast nach Belieben anzupassen.

DICE fügt dem Spiel mit dem neueste Patch 37 Anpassungsstücke hinzu, die in drei Kategorien unterteilt sind (Lackierung, Karosserie und Geschützturm). Diese Dinge werden mit Company Coins bezahlt und ebenso wie Waffen- und Soldaten-Skins gibt es die Teile in verschiedenen Raritäten. Das Update wird am 4. März live geschaltet und diejenigen, die sich zwischen dem 4. und dem 24. März anmelden, erhalten kostenlos eine epische Lackierung für den Sherman-Panzer.