Battlefield und Call of Duty werden an diesem Wochenende aufeinandertreffen

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III wird an diesem Wochenende auf die Massen losgelassen, wobei eine offene Beta für diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben, bereits zum Zeitpunkt des Schreibens begonnen hat. Ob jedoch, um eine alte Rivalität zu entfachen oder einfach nur Shooter-Spielern eine weitere Option zu geben, EA hat Battlefield 2042 auch an diesem Wochenende kostenlos spielbar gemacht.

Vor einem Jahr wäre das noch ein ziemlich lächerlicher Versuch gewesen, die Leute wieder auf Battlefield zu bringen, aber seit der Veröffentlichung haben EA und DICE es tatsächlich geschafft, das Spiel umzukrempeln, indem sie den Spielern ihre Lieblingsfunktionen zurückgeben und neue Karten, Waffen und mehr hinzufügen.

Daher könnte es sich tatsächlich lohnen, Ihre Nase in Battlefield 2042 zu stecken, um zu sehen, worum es bei der ganzen Aufregung geht. Wir bezweifeln, dass dies der Spielerbasis für die Beta von Call of Duty: Modern Warfare III schaden wird, aber wenn Sie ein Battlefield-Fan sind, der das neueste Spiel aufgegeben hat, könnte es sich lohnen, jetzt einen Blick darauf zu werfen. Hier erfahren Sie mehr.