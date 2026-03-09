Battlefield Studios wurde trotz des enormen Erfolgs von Battlefield 6 von Entlassungen betroffen

HQ

Erst vor einem Monat berichteten wir, dass Battlefield 6, EA Sports FC 26 und Apex Legends von EA laut dem neuesten Finanzbericht des Verlags für Rekord-Nettobuchungen verantwortlich gemacht wurden. Aber weder das noch der Shooter, der in seiner Heimat zum meistverkauften Spiel des Jahres 2025 wird, werden EA daran hindern, eine nicht näher genannte Anzahl von Mitarbeitern in allen Battlefield Studios zu entlassen.

Wie IGN berichtet, wirkt sich dieser Schritt auf Teams wie DICE, Criterion, Ripple Effect und Motive aus. Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass die Verringerung eine Reaktion auf eine "Neuausrichtung" der Entwicklungsressourcen sei, während ein Kernteam weiterhin auf die Online-Dienste von BF6 nach dem Start fokussiert ist. Dies ist die vollständige Erklärung von EA, die von der Quelle erhalten wurde:

"Wir haben ausgewählte Änderungen innerhalb unserer Battlefield-Organisation vorgenommen, um unsere Teams besser auf das auszurichten, was für unsere Gemeinschaft am wichtigsten ist. Battlefield bleibt eine unserer größten Prioritäten, und wir investieren weiterhin in die Reihe, geleitet von Spielerfeedback und Erkenntnissen von Battlefield Labs."

Das Spiel wurde kürzlich wegen Saisonverzögerungen und der Auflösung von Lobbys kritisiert, und sowohl seine Beliebtheit als auch die Online-Aktivitäten scheinen in letzter Zeit zurückgegangen zu sein. Allerdings wurde das Spiel vor nur wenigen Monaten bei der größten Veröffentlichung der Serie von Millionen Menschen aufgenommen, daher liegt es im Interesse des Publishers und der Community, dass das aktuelle Spiel aufholt und neue, ambitionierte Veröffentlichungen in naher Zukunft folgen.