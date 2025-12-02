Battlefield Labs wird heute wieder in Betrieb genommen

HQ

Da Battlefield 6 nun schon fast ein paar Monate aktiv ist, könnte man denken, dass die von der Community geführte Battlefield Labs -Initiative nicht mehr nötig ist, aber das wäre falsch. Das Spiel hat einen umfangreichen Live-Service-Plan vor sich, und zu diesem Zweck wird die Initiative heute reaktiviert, um sicherzustellen, dass Battlefield Studios das bietet, was die Fans vom Projekt erwarten.

Wie in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt wird, enthüllt Battlefield Studios, dass Battlefield Labs zurückkehrt, um ihnen zu helfen, "den größten und spannendsten Battlefield-Live-Service in der Geschichte der Franchise zu liefern."

In den nächsten Sitzungen werden einige der Änderungen und Ergänzungen vorgestellt, die für das Spiel im Update vom 9. Dezember nächste Woche geplant sind, der letzten Phase der Ergänzungen von Season 1 im Jahr 2025. Dazu gehören verbesserte Audioschritte, Verbesserungen bei der Netzwerk- und Hit-Registrierung sowie umfassendere Anpassungen im gesamten Spiel.

Darüber hinaus wird angemerkt, dass Battlefield Labs geplante Spielsitzungen und Quick-Notice-Sessions haben wird, alles im Rahmen eines Bemühens, "schnelle Einblicke in fokussierte Spieländerungen zu gewinnen, die von sofortigem Community-Feedback profitieren."

Außerdem wird uns gesagt, dass die Initiative in Zukunft genutzt wird, um "ein breiteres Spektrum früher Konzepte und experimenteller Szenarien, die von echten Spielereinblicken profitieren, besser hervorzuheben." Das könnten neue Karten und Erlebnisse, neue Modi und Regelsätze, Prototyp-Mechaniken und Systeme, Umweltänderungen, zukünftige saisonale Beats sowie Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen sein.

Im Grunde möchte Battlefield Studios erneut die Hilfe der Community, um Battlefield 6 so gut wie möglich zu machen.