Battlefield Labs stellt nicht das Endprodukt dar, erinnert der EA-Community-Manager die Spieler

HQ

Seit die Spieltests in den Battlefield Labs stattfinden, häufen sich immer wieder Berichte über das neue Battlefield-Spiel, die auf verschiedene Funktionen hinweisen. EA möchte uns jedoch daran erinnern, dass diese Berichte zwar überzeugend sein mögen, die Battlefield Labs aber in erster Linie ein Ort zum Experimentieren sind.

Ein Labor... Für Experimente? Das kann nicht sein! Im Ernst, diese Berichte scheinen den Ziegenbock des globalen Community-Managers Totalfps bekommen zu haben, der einen heftigen Kommentar auf Reddit (via Eurogamer) mit den Worten " Okay, genug" begann.

"Ich möchte alle daran erinnern, dass die Dinge, die in den Battlefield Labs stattfinden, ihren Weg bis zur endgültigen Ziellinie finden können oder auch nicht", sagten sie. "Das ist das Beste an diesem Programm, es ermöglicht uns, kreativ zu werden, zu sehen, was bei den Beteiligten funktioniert, fundiertes und fundiertes Feedback von den Teilnehmern zu erhalten und möglicherweise auch Fehler rund um die Funktionen zu erkennen."

Totalfps ruft auch diejenigen auf, die nach schnellen Klicks suchen, indem sie behaupten, dass etwas in Labs in das Endprodukt eingebracht wird. "Einzelpersonen werden und werden weiterhin abgeschoben, wenn sie weiterhin gegen die NDA verstoßen, der sie zugestimmt haben... Auch wenn der Reiz eines kurzen Internet-Ruhms verlockend sein mag, untergräbt er unsere Bemühungen, offen und kommunikativ zu bleiben. Und ganz ehrlich, wenn das deine Absicht ist, dann frage ich mich, wo das mit den Interessen unserer THIS-Community übereinstimmt."

Füge also vielleicht eine zusätzliche Prise Salz zu jedem neuen Battlefield-Gerücht hinzu, das du hörst, denn es scheint, dass EA zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig entschieden hat, was es in das Endprodukt schaffen wird und was nicht. Hoffentlich haben wir bald weitere offizielle Neuigkeiten, in die wir eintauchen können.

Ein neues Battlefield-Spiel soll dieses Jahr für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen.