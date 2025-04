Battlefield Labs deutet an, dass Electronic Arts plant, ein Abonnementmodell für Battlefield einzuführen

HQ

Das ist etwas, das die Battlefield-Fans in mehrere Lager spalten wird. Entweder wird es dir nicht gefallen, oder du wirst es direkt hassen – oder natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass du damit völlig einverstanden bist.

Dataminer haben in den Battlefield Labs Anzeichen gefunden, die darauf hindeuten, dass Electronic Arts die Einführung eines Abonnementmodells plant, das den kommenden Battle Pass zusammen mit einer Reihe anderer Vergünstigungen beinhalten würde. Die Idee, für Vorteile zu bezahlen, ist immer ein heißes Thema, und viele Spieler haben das Gefühl, dass sie nicht in Spiele wie Call of Duty oder Battlefield gehört.

Gamerant listet die folgenden Funktionen auf, die angeblich im Pro-Abonnement enthalten sind:



Enthält alle Vorteile und Belohnungen des Battle Pass



Sofortiger Zugriff auf sechs exklusive Battlefield Pro-Kosmetika



+10 % Battle Pass-EP



Battlefield Portal: Hosten eines persistenten Servers



20 Stufensprünge



Zugang zu exklusivem Bonuspfad mit extra exklusiven Inhalten



Zugriff auf den Battlefield Pro Challenges-Tresor



Profi-Radiosender



Also, was halten Sie von einer Pro-Mitgliedschaft? Werden Sie sich anmelden?