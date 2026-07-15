Battlefield 6 zeigt die Seekriegsführung vor der Premiere der vierten Staffel

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Battlefield 6 hat ihre vierte Staffel enthüllt, die sich ganz um Meeresspray und Meeresluft dreht, kurz bevor man sich duckt, um einem Hagel von Schüssen auszuweichen, da Staffel 4 sich auf Seekrieg konzentriert. Eine neue Karte, neue Waffen, Fahrzeuge und mehr säumen die Küste in dieser neuen strandbasierten Battlefield Season, die am 21. Juli startet.

Zunächst gibt es Tsuru Reef, die neue Karte in Staffel 4 und laut den Entwicklern das bisher größte Schlachtfeld. Es gibt weitläufige Inseln, auf denen du auf den Beinen kämpfen kannst, sowie reichlich tiefblaues Meer, in dem du dich verlaufen kannst. Navigieren Sie die stürmischen See mit dem RCB-90 Patrouillenboot oder dem 7,7 m langen NSW RHIB. Vier neue Waffen werden ebenfalls eingeführt, darunter das Scharfschützengewehr Interdictor.

Später in der Saison wird auch Wake Island sein mit Spannung erwartetes Comeback feiern. Natürlich gibt es auch eine neue Ranked Battle Royale-Saison zu erklimmen, zusätzlich zu den zusätzlichen Inhalten, die im Rahmen der neuen Marinesaison kommen. Sieh dir unten den Gameplay-Trailer an: