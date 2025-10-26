Battlefield 6 wird wegen bunter Skins kritisiert

HQ

Call of Duty wurde aufgrund seiner bunten und oft unrealistischen Skins ernsthaft kritisiert. Nicht zuletzt von EA und Dice, die die Gelegenheit genutzt haben, um die realistischere Natur von Battlefield 6 hervorzuheben und kühne Behauptungen aufzustellen, dass ihr Shooter "realer" ist.

Immer wieder wurde gesagt, dass das Spiel nicht den gleichen Weg gehen und auf unangebrachte Kollaborationen und lächerliche Skins setzen würde. Eine Behauptung, die viele Fans nun mit der kommenden Staffel 1 als falsch bezeichnet haben - die etwas weniger ernsthaften Bling-Bling mit sich bringt.

Konkret geht es um eine Haut namens Wicked Grin, die aus blauen Details und einem Bandana um den Mund mit bemalten Zähnen besteht. Natürlich weit entfernt von vielen der ausgefallenen Dinge, die in anderen ähnlichen Spielen zu finden sind. Aber es hat viele in Frage gestellt, ob dies nur ein Vorgeschmack auf das ist, was kommen wird - mit dem Potenzial, dass die Häute mit der Zeit noch alberner werden.

Es ist so weit gegangen, dass eine kleine Bewegung gestartet wurde, bei der sich die Spieler zusammenschließen und sich weigern, jemanden wiederzubeleben, der Wicked Grin trägt. Die Frage ist, ob EA diesen Weg weitergehen wird, oder ob Wicked Grin ein einmaliges Spiel ist, um das Wasser zu testen. Nur die Zeit wird es zeigen.