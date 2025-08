Battlefield 6 wird bei der Veröffentlichung umstrittenes skillbasiertes Matchmaking bieten

HQ

Battlefield 6 wird bei der Veröffentlichung eine Art skillbasiertes Matchmaking haben. Skillbasiertes Matchmaking oder SBMM ist in den letzten Jahren zu einem ziemlich heißen Thema geworden, da es in einigen Spielen die Spieler in bestimmte Fähigkeitsgruppen einteilt und sie nie stampfen oder zerstampfen lässt.

Es scheint jedoch, dass EA mit Battlefield 6 nicht all-in auf SBMM setzt. Laut Insider Gaming wird das neue Battlefield einen gewissen Geschicklichkeitsfaktor verwenden, aber es ist nur einer der Schlüsselbereiche für seine eigenen Matchmaking-Determinatoren, die da sind:



Ping



Standort des Spielers



Server-Verfügbarkeit



Skill



SBMM variiert auch je nach Spielmodus und Spielerzahl. Es wird darauf hingewiesen, dass dies auch Auswirkungen auf die Teams haben kann, die man zu sehen bekommt, da EA versucht, ein Gleichgewicht zwischen den Spielertypen herzustellen, die in den Teams der mitreißenden Multiplayer-Action von Battlefield landen.

Es scheint, als wolle EA nicht einfach jeden Versuch gleichzeitig an einem Ort hinschmeißen, zumindest im Moment. Wir müssen abwarten und sehen, wie SBMM im neuen Battlefield implementiert wird, wenn es später in diesem Jahr erscheint.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für PS5, PC und Xbox Series X/S.