Battlefield 6 Vorschau - Rückkehr zu Operation Feuersturm und Testen der Eskalation

HQ

Das Schöne an einer Vorschau wie dieser ist, dass ich das Kernerlebnis beim Spielen von Battlefield 6 nicht erklären muss. Millionen strömten zu den letzten Beta-Wochenenden und verbrachten unzählige Stunden in Battlefield Studios ' Shooter, und das bedeutet, dass ich euch nicht erzählen muss, wie sich das Gunplay anfühlt, oder wie die Zerstörung verbessert wurde, oder wie die Benutzeroberfläche und das Menüdesign schlanker sind oder dass die Leistung ziemlich hervorragend ist. Das sind alles Dinge, mit denen so viele von uns vertraut sind. Stattdessen kann ich mich in dieser Vorschau ganz auf drei Bereiche konzentrieren, drei Elemente, die an den letzten Beta-Wochenenden nicht vorhanden waren, nämlich die Karten Mirak Valley und Operation Firestorm sowie der Modus, der als Escalation bekannt ist.

Bevor ich jedoch dazu komme, lassen Sie mich kurz darauf eingehen, wie Battlefield 6 in den Wochen seit den Betas verbessert wurde. Nach einem so umfangreichen Experiment zur Datenerfassung hatten die Entwickler natürlich eine Menge Informationen zur Hand, um festzustellen, wo Änderungen erforderlich waren. Sofort fallen ein paar Dinge auf. Zum einen ist die Bewegung etwas steifer, was den Kampf etwas mehr verlangsamt und weniger Feinde sehen, die versuchen, dich in der Hitze des Gefechts abzuschieben oder fallen zu lassen. Es ist eine Battlefield -orientierte Änderung, die es weiter von der Art und Weise entfernt, wie moderne Call of Duty -Spiele spielen. Außerdem sind die Waffen etwas widerspenstiger zu handhaben, was sich auf Distanz und auf größeren Karten bemerkbar macht, wo es eine größere Herausforderung ist, Feinde in einer Entfernung von 40 oder mehr Metern mit etwas anderem als einem Scharfschützen oder einem Scharfschützengewehr genau abzuschießen. Das Matchmaking ist etwas flüssiger und ich habe während dieser Vorschau so gut wie keine Fehler bemerkt, was eine Verbesserung gegenüber den wenigen ist, die ich an den Beta-Wochenenden aufgegriffen habe.

Werbung:

Darüber hinaus gab es in den anderen Bereichen, in denen sich das Spiel geändert hatte, mehr Optionen für die Spieler, mit denen sie sich anpassen konnten, seien es zusätzliche klassenspezifische Kernfähigkeiten, zusätzliche Gadgets wie Leitern für Assault Kits, mehr Waffen und sogar Aufsätze. Das waren alles Dinge, die wir in der Vollversion erwartet hatten, und wenn man dieser Vorschausitzung Glauben schenken darf, werden wir mehr als genug Werkzeuge haben, die wir bei der Veröffentlichung meistern können.

Nach ein paar Wochen fühlt sich Battlefield 6 also verfeinert und ausgefeilter an, mit besseren Spielbarkeitsoptionen und einer sofort veränderten Sandbox, die zum Beispiel bedeutet, dass Schrotflinten nicht mehr die Welt regieren. Im Allgemeinen habe ich an dieser Front nur positive Gedanken zu teilen.

Kommen wir zu den beiden Karten, die damals in dieser Vorschausitzung vorgestellt wurden. Zu Beginn stand Mirak Valley im Vordergrund, wobei dies ein Ungetüm von einer Karte ist, die bei der Veröffentlichung als die größte von Battlefield 6 in die Geschichte eingehen wird. Es ist ein Whopper, der in Tadschikistan angesiedelt ist, wie Liberation Peak, was Ihnen eine Vorstellung von der Geografie und der Ästhetik geben sollte und letztendlich eine felsige und ziemlich heruntergekommene Gegend liefert. Im Gegensatz zu seinem Gegenstück ist Mirak Valley jedoch flacher und im Allgemeinen so konzipiert, dass kleine Dörfer, eine Militärbasis und offene Felder durch zwei riesige Baustellen polarisiert werden, auf denen der Großteil der Bodenkriege stattfindet. Für Conquest könnt ihr tonnenweise Fahrzeugtiefe erwarten, sowohl am Boden als auch in der Luft, und generell für diese Karte könnt ihr einen Ort erwarten, der ein wenig der ultimativen Battlefield -Sandbox ähnelt, ein Ort, an dem ihr euch auf zielbasierte Angelegenheiten konzentrieren oder versuchen könnt, einen knorrigen Clip zu ergattern, indem ihr etwas ehrlich gesagt Verrücktes tut.

HQ

Werbung:

Wenn Sie zu Operation Firestorm übergehen, gibt es hier eigentlich nicht viel hinzuzufügen, wenn Sie mit der Karte vertraut sind. Es ist ein authentisches und sofort erkennbares Remake mit all den Details, an die Sie sich erinnern könnten. Es gibt geschlossene Innenräume und enge Pipelines, in denen Infanterieaktionen stattfinden, und offene Wüste und einen völlig ungehinderten Himmel, in dem sich Hubschrauber und Kampfjets duellieren. Es ist auch eine viel größere Karte, als du vielleicht in Erinnerung hast, mit den verschiedenen Zielen, die unbedingt den Einsatz von Fahrzeugen erfordern, wenn du beabsichtigst, dich häufig zwischen ihnen zu bewegen. Alles in allem ist es aus gutem Grund eine bei den Fans beliebte Karte, und selbst nach nur ein paar Stunden verliebt man sich wieder in eines der feineren und besser geformten Beispiele einer Conquest Karte.

HQ

Nun, Sie werden vielleicht bemerken, dass ich mich auf beide obigen Karten mit Conquest im Hinterkopf bezogen habe, und das liegt ehrlich gesagt daran, dass sie hier am besten sind. Sowohl Mirak Valley als auch Operation Firestorm haben funktionierende Breakthrough -Optionen, aber im Vergleich zu Siege of Cairo oder Empire State sind diese Karten aufgrund des Maßstabs und des größeren Fokus auf Fahrzeuge immer besser für den eher Sandbox-orientierten Modus als für die engere, zielorientierte Alternative. Es ist eine ähnliche Geschichte wie bei Battlefield im Laufe der Zeitalter, einschließlich Battlefield 3, wo Operation Firestorm eingeführt wurde. Diese Karte übertrifft viele Conquest Optionen in diesem beliebten Spiel, aber in Rush gab es ohne Frage viele bessere Optionen.

Was machst du also, wenn du kein großer Conquest -Spieler in Battlefield 6 bist, aber trotzdem diese neuen Karten spielen möchtest? Geben Sie Escalation ein. Der einfachste Weg, wie ich diesen Modus erklären kann, ist, dass er für Conquest Spieler ist, die nicht verstehen, wie man Conquest spielt. Du weißt, wer du bist... Und ja, ich beziehe mich auf das Recon -Kit, das versucht, jemanden aus zwei Meilen Entfernung zu schießen. Dieser Modus ist Conquest, er ist mit den gleichen Flaggen, der gleichen Kartengröße und der gleichen Spielerzahl eingerichtet, aber der Unterschied besteht darin, dass das Spiel sehr schnell vorbei ist, wenn man sich nicht auf die Ziele konzentriert. Im Gegensatz zu Conquest, bei dem das Spiel eine halbe Stunde dauern kann, ohne dass du jemals eine einzige Flagge eroberst, ist Escalation ein zielorientierter Modus, in dem ein Timer abläuft und am Ende einem Team ein Punkt einbringt, der davon abhängt, wie viele der insgesamt gehaltenen Flaggen es hält. Zu Beginn hast du vielleicht vier der sieben Flaggen und erhältst somit einen Punkt, aber in der zweiten Runde, in der die Flaggen nach und nach eliminiert werden, hast du vielleicht nur zwei der sechs und verlierst somit einen Punkt. Es rieselt herunter und bietet Tauziehen-Action, bis spätestens drei Flaggen übrig bleiben (oder vielleicht das Spiel endet, weil ein Team maximal drei Punkte erzielt hat), und normalerweise sind diese Flaggen die zentralen auf der Karte, was zu den meisten Infanterie-basierten Aktionen führt und daher den Fokus im Laufe des Spiels stetig von großflächigem Fahrzeugchaos auf engere Nachbarschaft verlagert.

Escalation hat definitiv etwas Interessantes zu bieten, aber es ist nicht so frisch, dass es wie etwas völlig Neues hervorsticht. Wenn überhaupt, erinnert es an die Entwicklung zwischen Rush zu Breakthrough, und ich kann mir eine Welt vorstellen, in der Escalation zur Norm wird und Conquest auf der Strecke bleibt, wie es heute der Fall ist, wenn Breakthrough Rush vollständig dominiert.

HQ

Nach nur einem weiteren Vorgeschmack auf die Action in Battlefield 6 denke ich genauso über dieses Spiel, vielleicht sogar ein bisschen selbstbewusster. Für mich scheint es, als hätte Battlefield Studios hier einen echten Gewinner geliefert, ein Projekt, das genau das ist, worüber die Battlefield -Fans EA seit Jahren belästigen. Es ist laut, chaotisch, atemberaubend, gut optimiert, hat viel Tiefe und bietet auch einen Hauch von Nostalgie in wiederkehrenden Karten, aber nicht annähernd ein überwältigendes Gefühl der Nostalgie, dass es sich so anfühlt, als wäre dies allein das, was den Erfolg des Spiels vorantreiben wird, wie es viele Remakes tun. Jedes Mal, wenn ich mich mit Battlefield 6 beschäftige, freue ich mich mehr und mehr auf den 10. Oktober, denn es scheint so, als ob 2025 - so verrückt es sich auch anfühlt, wenn man die jüngste Erinnerung bedenkt - ein Jahr sein wird, in dem Battlefield Call of Duty schlägt.