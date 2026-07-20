Battlefield 6 Vorschau: Eindrücke nach dem praktischen Ausprobieren von Staffel 4

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Wenn du schon so weit gekommen bist, eine Impressionen-Vorschau zur vierten Staffel von Battlefield 6 zu lesen, weißt du wahrscheinlich, dass diese nächste Runde an Inhalten bereits später in dieser Woche ab dem 21. Juli im beliebten Multiplayer-Spiel von Battlefield Studios erscheinen wird.

Sie sind sich vielleicht auch einigermaßen der Inhalte und Ergänzungen bewusst, die es bietet. Wenn nicht, keine Sorge, denn wir haben die Phase-für-Phase-Pläne für Staffel 4 bereits in einem praktischen Artikel zusammengefasst, den du hier vollständig lesen kannst.

Aber wie auch immer, für alle, die einen tieferen Einblick in die Zukunft der vierten Staffel suchen, hatten wir die Gelegenheit, das nächste Kapitel von Battlefield 6 in einer Vorschau-Session zu testen, in der die Karte des Tsuru-Riffs voll verfügbar war. In diesem Sinne ist dieser Eindruck im Grunde nur eine Vorschau auf Phase 1: Pazifikfront, da wir die Karte, die neuen Waffen und die neuen Fahrzeuge sowohl in der Eroberungs- als auch in der Eskalationsaktion durchlaufen konnten.

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Sofort fiel mir bei Tsuru Reef auf, wie hell und offen die Karte ist. Es ist eine Pazifikinsel mit allen erwarteten Ausstattungen und Merkmalen, seien es goldene Sandstrände, sanfte Wellen, breite Vertikalität und steile Klippenkanten sowie verbindende Brücken zwischen den kleineren Inseln. Es gibt sogar ein kolossales Resort auf einer der größeren Inseln in der Gegend, komplett mit einem imposanten Wolkenkratzer, das die gesamte Karte überblickt und nur von den schwächeren Mobilfunkmasten überschattet wird. Und obwohl es einen zentralen städtischen Standort gibt, der sich über eine Ansammlung von Häusern und einen malerischen Park erstreckt, sowie einige isoliertere städtische Gebiete wie einen Kontrollpunkt, finden die meisten Kämpfe auf dem Tsuru-Riff in ländlicheren Gegenden oder an den verschiedenen Stränden statt.

Das sorgt für ein ziemlich einzigartiges Battlefield 6 -Erlebnis, da die traditionelleren, intensiven und kompakten Schlachten oder sogar die breiteren ländlichen Begegnungen über offene Sichtlinien gegen einen Kampfstil eingetauscht werden, den wir im Spiel selten finden. Entweder rennst und schießt du im Nahkampf, kämpfst gegen Feinde, die an den verschiedenen Hängen und Klippen auftauchen, oder sprintest kopfüber in eine Bedrohung in einem der wenigen Gebäude – vorausgesetzt, du hast das Glück, nicht aus großer Entfernung getroffen oder vom CB90-Kampfboot beschossen zu werden, das im Grunde ein seegestütztes Schützenpanzer ist.

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Zum Glück gibt es, wenn du dich zu einem schwierigeren Ziel machen willst, eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Tsuru-Riff schnell zu navigieren, darunter Dirtbikes, Quads, Hubschrauber, Kampfjets und die weitere Bootserweiterung RHIB. Dies ist das buggy-Äquivalent eines Seefahrzeugs, da es vier Spieler mit einem Fahrer und einem Schützen mit einem 50er Platz bietet. Cal und zwei weitere Passagiere. Es ist das perfekte Seefahrzeug für die Truppe.

Die Vielfalt der Fahrzeuge auf Tsuru Reef ist ein echtes Genuss und gibt den Spielern viel Handlungsspielraum bei der Angabe der taktischen Ziele jedes Modus. Auf dieser Karte gibt es ein großes Maß an Freiheit, es liegt großer Wert auf Erkundung und kreativer neuer Angriffsmöglichkeiten, dank der Möglichkeiten, die der Ozean bietet. Ich spreche nicht nur davon, Boote zu benutzen, denn ein engagierter Spieler hat alle Werkzeuge, um weit um ein Ziel herumzuschwimmen, Verteidiger einzugraben und einen wirkungsvollen Heldenspiel zu erzielen. Tsuru Reef ist eine der offensten Battlefield 6 Karten bisher, wenn man bedenkt, wie viel davon man leicht durchqueren kann.

Ich denke trotzdem, dass es ein wenig an Engpässen mangelt, Bereiche, in denen Teams und Teams sich in chaotischen Nahkämpfen überfallen und sich gegenseitig überspringen. Alle großartigen Battlefield-Karten haben einige Bereiche, in denen intensive und enge Action ausbricht, aber Tsuru Reef scheint das nicht auf dieselbe Weise zu bieten, sodass viel Druck darauf ausgeübt wird, wie die Ziele in die Karte integriert wurden und wie jeder Modus die Spieldynamik verändert.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen hat das Tsuru Reef einen bewundernswerten Eindruck bei mir hinterlassen. Es sticht auf eine Weise hervor, wie es viele der Karten nach dem Start nicht getan haben: Sie bietet ein weniger nerviges Erlebnis als das gaslastige Contaminated, weniger ein Kanonenfutter-Setup als Blackwell Fields und eine interessantere Geografie als Eastwood – auch wenn letztere Karte immer noch ziemlich ausgezeichnet ist. Deshalb scheint diese erste Phase der vierten Staffel ein Vergnügen zu werden – und eine, die FansBattlefield 6 nicht verpassen wollen – ganz zu schweigen von den drei neuen Waffen, die sie bieten wird, von denen die Fans wahrscheinlich erwarten sollten, dass sie von Anfang an eher überbalanciert und dominierend starten, wie es die meisten neuen Battlefield-Waffen sind... Die Frage ist nun, ob Wake Island die nautische Natur mit Phase 2 der vierten Staffel im August auf neue Höhen heben wird.