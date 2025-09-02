Battlefield 6 verzichtet auf Raytracing, um Leistungsprobleme zu vermeiden

HQ

Battlefield 6 wird anscheinend nicht für diese RT On, RT Off Nvidia-Werbespots verwendet, da Battlefield Studios dem Spiel kein Raytracing hinzufügt und auch nicht vorhat, dies zu tun, zumindest nicht in naher Zukunft.

Im Gespräch mit Comicbook.com sagte Christian Buhl, Studio Technical Director bei Ripple Effect (eines der Studios, die jetzt unter dem Banner der Battlefield Studios stehen), dass der Mangel an Raytracing darauf zurückzuführen ist, dass sich die Entwickler in erster Linie auf die Leistung konzentrieren wollen.

"Nein, wir werden kein Raytracing haben, wenn das Spiel veröffentlicht wird, und wir haben auch keine Pläne dafür in naher Zukunft." sagte Buhl. "Das lag daran, dass wir uns auf die Leistung konzentrieren wollten. Wir wollten sicherstellen, dass sich all unsere Bemühungen darauf konzentrieren, das Spiel so [optimiert] wie möglich für die Standardeinstellungen und die Standardbenutzer zu machen."

Battlefield hat eine kleine Geschichte, wenn es um schlechte Leistung geht, vor allem bei der Veröffentlichung. Während die Spiele nach wie vor von Millionen von Fans geliebt werden, erinnern wir uns alle zum Beispiel an die ersten Wochen von Battlefield 4. Der Verzicht auf Raytracing scheint keine so schlechte Idee zu sein, wenn es tatsächlich die Leistung verbessert, aber wir müssen bis Oktober warten, um zu sehen, ob es sich gelohnt hat.