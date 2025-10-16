Battlefield 6 verkauft über 7 Millionen Exemplare in drei Tagen

HQ

Gestern hörten wir einige Gerüchte, dass Battlefield 6 mehr als sechs Millionen Exemplare verkauft haben, etwas, das EA jetzt nicht nur bestätigt, sondern noch mehr zu teilen hat. In einer Pressemitteilung gibt das Unternehmen bekannt, dass in den ersten drei Tagen erstaunliche sieben Millionen Exemplare des Spiels verkauft wurden. Ein neuer Rekord für das Franchise und laut ihren Daten wurden in diesen Tagen insgesamt 172 Millionen Schlachten gespielt und über 15 Millionen Stunden Gameplay gestreamt.

In einer herzlichen Botschaft an die Fans hatte der General Manager von Battlefield folgendes zu sagen:

"In erster Linie wollen wir uns bei unseren Spielern bedanken. Battlefield 6 wurde mit unseren Lüftern gebaut. Vom ersten Konzept über die Implementierung von Battlefield Labs bis hin zur rekordverdächtigen Open Beta waren wir besessen von Spieler-Feedback. Gemeinsam mit unseren Spielern haben wir ein einziges Ziel: das beste Battlefield aller Zeiten zu erschaffen. Und das ist erst der Anfang – unsere erste Saison mit neuen Inhalten ist nur noch 12 Tage entfernt."

Aber natürlich gibt es auch Herausforderungen. Das Team muss das Interesse der Spieler aufrechterhalten, vor allem in den kommenden Wochen, wenn sie sich dem diesjährigen Call of Duty stellen werden.

Spielen Sie Battlefield 6 ?