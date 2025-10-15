Battlefield 6 verkauft laut Analysten 6,5 Millionen Exemplare

HQ

Der digitale Krieg ist in vollem Gange. Und auch wenn es technisch gesehen erst richtig losgehen wird, wenn dieses Jahr Call of Duty in ein paar Wochen erscheint, besteht kein Zweifel daran, dass Battlefield 6 einen großartigen Start hingelegt hat. Analysten zufolge hat sich der Shooter über 6,5 Millionen Mal verkauft und damit schätzungsweise mehr als 350 Millionen Dollar Umsatz generiert. Man muss jedoch bedenken, dass diese Zahlen noch weder von EA noch von Dice bestätigt wurden.

Wenn man etwas tiefer gräbt, gibt es Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Großteil der Verkäufe auf dem PC stattfindet. Allein Steam soll fast 70 % aller Verkäufe ausmachen. Zumindest wenn es nach dem Analystenhaus Alinea geht, das behauptet, dass diese erstaunliche Leistung mit den Prognosen übereinstimmt. Sprecher Rhys Elliott hatte Folgendes zu sagen:

"Nach Jahren voller Fehltritte ist die Battlefield-Serie mit einem ehrlich gesagt unverschämten kommerziellen Debüt zurück, mit über 6,5 Millionen verkauften Einheiten in den ersten Tagen auf PC und Konsole, nach unseren Schätzungen."

Er fuhr dann fort, die Einnahmen hervorzuheben und sagte:

"Das entspricht einem Bruttoumsatz von mehr als 350 Millionen US-Dollar und bringt Battlefield 6 in das Gespräch mit den größten Markteinführungen des Jahres – nein, der Generation – ein."

Bist du einer der vielen Spieler, die zu Battlefield 6 strömen?