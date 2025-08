Battlefield 6 erhält neue Klassenänderungen, Waffenanpassungen und mehr für die offene Beta

HQ

Battlefield 6 startet diesen Oktober, aber wenn ihr das Spiel ein paar Monate vor seiner Veröffentlichung ausprobieren wollt, dann kommt die offene Beta dieses Wochenende, am 9. August. EA hat kürzlich skizziert, wie sich das Spiel im Vergleich zu Battlefield Labs unterscheiden wird.

Da ist zunächst die Debatte über geschlossene vs. offene Waffen. Da Old-School-Spieler einen geschlosseneren Ansatz für Waffen wünschen, wird die offene Beta für Battlefield 6 dies berücksichtigen und uns eine geschlossene Waffeneroberungs-Playlist in der Beta mit vollem EP-Fortschritt bieten.

Die Karten wurden ebenfalls leicht verändert, da die Entwickler festgestellt haben, wo die Spieler zusammenlaufen, und dafür gesorgt haben, dass sie den Bewegungsfluss und das Tempo, mit dem die Kämpfe beginnen, verbessert haben. Der Schaden und die Zeit bis zum Töten wurden ebenfalls geändert.

Assault scheint die Klasse zu sein, die in der offenen Beta die meisten Änderungen erhalten hat, denn EA merkt an, dass sie zwar bei Sanitätern und Einzelkämpfern beliebt war, aber sie wollen, dass sie sich auch so anfühlt, als würde sie in ein Team passen. Ingenieur, Support und Aufklärung werden jedoch nicht allein gelassen. Vor allem Aufklärung bekommt etwas Aufmerksamkeit, da das Pathfinder-Training durch Spec Ops ersetzt wurde, das sich mehr auf die Stealth-Funktion von Aufklärung konzentriert.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober für Xbox Series X/S, PS5 und PC.