Battlefield 6 tötet Zac Efron im Launch-Trailer

Wir sind es gewohnt, Prominente in Call of Duty-Spielen und in ihrem Marketing zu sehen, daher ist es verständlich, wenn du denkst, dass Battlefield 6 nur versucht, CoD zu kopieren, nachdem du die ersten Sekunden des Live-Action-Launch-Trailers von EA gesehen hast. Sie werden jedoch schnell feststellen, dass das Gegenteil der Fall ist.

Der Launch-Trailer von Battlefield 6 beginnt vielleicht damit, Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen und Paddy Pimblett zu zeigen, wie sie sich auf etwas Action vorbereiten, aber sagen wir einfach, dass EA nicht viel Zeit dafür bezahlen musste. Der Trailer konzentriert sich stattdessen auf reguläre Soldaten, die in städtischen Umgebungen kämpfen und dabei einige der verschiedenen Waffen und Gadgets verwenden, die wir genießen werden, wenn Battlefield 6 am 10. Oktober erscheint.