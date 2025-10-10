Battlefield 6 steigt auf über 700 000 gleichzeitige Spieler auf Steam

HQ

Der Krieg hat begonnen. Zumindest in digitaler Form, wobei Battlefield 6 auf die Bühne platzt und die Spieler in Scharen mit mehr als 720 000 gleichzeitigen Spielern zum Zeitpunkt des Schreibens hereinströmen. Mit anderen Worten, es sieht wirklich nach einem durchschlagenden Erfolg aus und wie erwartet hat der plötzliche Zustrom von Spielern zu einigen Warteschlangen geführt.

Glücklicherweise sieht es so aus, als ob EA und Dice vorbereitet waren und in einer Erklärung in den sozialen Medien versicherten sie, dass die Wartezeit minimal sein sollte und dass sie so viele Spieler hereinlassen, wie die Server zulassen.

"Jetzt, wo das Spiel live ist, springen viele von euch gleichzeitig ein. Um einen reibungslosen und stabilen Ablauf für alle zu gewährleisten, sind Anmeldewarteschlangen während dieser Spitzenzeit der Markteinführung aktiv. Wir lassen so viele von euch rein, wie wir können, daher sollten die Warteschlangen relativ kurz sein."

Die große Frage ist nun, wie gut Battlefield 6 am Wochenende abschneiden werden und ob sie diese magische Barriere von einer Million Spielern durchbrechen können.

Hast du schon am Online-Kampf teilgenommen?