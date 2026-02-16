Battlefield 6 Staffeln sollten keine weiteren Verzögerungen wie Staffel 2 erleben

HQ

Da die erste Staffel von Battlefield 6 direkt nach dem Spiel startete, war die Tatsache, dass die zweite Staffel um etwa einen Monat verschoben wurde, kein gutes Zeichen für die rechtzeitige Ankunft der zukünftigen Live-Pläne des Spiels. Tatsächlich fragt man sich, da 50 % der bisher gestarteten Staffeln pünktlich angekommen sind, ob dies zum Trend wird.

Laut DICE, einem Teil der größeren Battlefield Studios-Familie, wird das nicht der Fall sein. In einem kürzlichen Interview sprachen wir mit Produzent Phil Girette darüber, ob in Zukunft verzögerte Staffeln unternommen wurden, woraufhin er uns erklärte.

"Wir kamen aus dem Launch von Battlefield 6 und haben keine besonders guten Startergebnisse, aber diesmal lief es ziemlich reibungslos, daher freuen wir uns darüber. Aber dieser Start erfordert auch viel Arbeit und Zeit. Wir haben den Inhalt gesehen, den wir für Staffel 2 geplant hatten, und wollten dem einfach etwas mehr Zeit geben, um die Dinge zu verfeinern und sicherzustellen, dass wir die Erwartungen der Spieler erfüllen.

"Offensichtlich gibt es, wenn man die Staffeln plant, viele Dinge, die damit verbunden sind, wie die Marketingarbeit, die sicherstellt, dass die Zeitpläne nicht nur das Spiel selbst, sondern viele, viele andere Dinge beeinflussen. Auch für zukünftige Staffeln. Absolut, wir müssen sicherstellen, dass diese Saisons wie erwartet treffen, und wir haben viele verschiedene Schritte in verschiedenen Bereichen unternommen, damit die Spieler die Saisons sofort bekommen, sobald die Saison zu Ende ist."

Staffel 2 wird wahrscheinlich bis Mitte Mai laufen, da sie morgen, am 17. Februar, startet und dann zwei neue Phasen bietet, jeweils genau einen Monat auseinander. Das bedeutet, dass Phase 3 bis zum 17. Mai einen ganzen Monat aktiv sein wird, was die Spieler zweifellos nach etwas Frischem machen wird, um ihren Hunger nach Battlefield zu stillen.