Battlefield 6 Staffel-2-Vorschau: Contaminated glänzt, aber du wirst das Gas entweder lieben oder hassen

HQ

Später als erwartet ist es diese Woche endlich Zeit, die zweite Staffel von Battlefield 6 willkommen zu heißen. Man könnte argumentieren, dass es für die zweite Runde der Post-Launch-Unterstützung – nach einer ersten Staffel, die im Grunde direkt nach dem Start begann – keine große Prognose dafür ist, was die Zukunft für Battlefield 6 bereithält. Aber die Staffel ist trotzdem fertig, also lassen wir das unter der Annahme durchgehen, dass Battlefield Studios ihr Haus in Ordnung bringt, damit zukünftige Staffeln und Support pünktlich sind.

Diese nächste Inhaltsrunde wird darauf abzielen, das widerzuspiegeln, was wir in der ersten Saison im Mehrspielermodus gesehen haben, mit einer spürbar mittleren Anzahl neuer Elemente, die durch ihre tatsächliche Größe ausgeglichen werden. Damit meine ich, dass wir im Laufe der Saison ein paar neue Karten bekommen, Karten, die riesig sind und die Spieler über die verschiedenen Spielmodi hinweg unterhalten werden und die auch neue Fahrzeuge zum Beherrschen bringen.

Während ein Teil davon für spätere Abschnitte der zweiten Staffel aufgehoben ist, nämlich die zweite Phase namens Nightfall, die am 17. März erscheint, hatte ich die Gelegenheit, den Teil des saisonalen Inhalts auszuprobieren, der später diese Woche in der ersten Phase namens Extreme Measures startet. Das bedeutet, dass ich wieder in Little Bird-Hubschraubern in einem Battlefield-Spiel war, einige der neuen Waffen getestet habe und vor allem einen guten Eindruck von der deutschen Karte Contaminated bekommen habe.

HQ

Werbung:

Sofort kommen das hochwertige Design und das Aussehen von Contaminated zur Geltung. Es ist ein Biom, in dem wir noch nicht viel Zeit hatten, um es zu erkunden, Battlefield 6, was bedeutet, dass wir mit bergigem Gelände, üppigen Wäldern und weitläufigen unterirdischen Basen rechnen können, die alles zu einem kohärenten Ganzen verschmolzen sind. Angesichts der oft beigen und tristen Farbpalette der anderen Battlefield 6 -Karten, die darauf ausgelegt ist, den eher düsteren Kriegszustand widerzuspiegeln, wirkt Contaminated tatsächlich wie ein frischer Wind, allerdings mit dem Vorbehalt, dass der Fokus auf Land und Wildnis es schwierig machen kann, flankierende Gegner mit der richtigen Tarnung im Blick zu behalten.

Vom Aussehen her hat Battlefield Studios mit dieser Karte den Job perfekt gemacht. Ich habe es sowohl auf Eroberung als auch auf Escalation getestet (mit Gameplay für jeden Modus, das sich durch diesen Text zieht), und Contaminated erwies sich als effektives Gefäß für beide Arten von Erlebnissen. Allerdings habe ich darüber nachgedacht, wie die Struktur auf fokussiertere Zielmodi wie Breakthrough oder Rush angewendet werden würde, worauf ich bisher keine Antwort gefunden habe. Es gibt definitiv Hoffnung, besonders in den Gebieten mit tiefen und weitläufigen Tunneln oder sogar brutalem Grabenkrieg, der an Battlefield 1 erinnert. Und was dieses Spiel betrifft: Contaminated bringt ein zentrales Feature, das Fans entweder schätzen oder einfach verabscheuen werden.

Ich beziehe mich auf den VL-7 Psy Smoke. Dies ist effektiv ein großflächiger Raucheffekt, der an wichtigen Punkten auf Contaminated auftreten kann. Es ist ein orangefarbener Rauch, also weniger visuell verdeckend als herkömmlicher Rauch, aber er verdeckt trotzdem, selbst wenn sein eigentlicher Zweck darin besteht, den Geist zu verwirren. Die Prämisse ist, einen neuen Schutzmasken-Gegenstand zu verwenden, um den Rauch herauszufiltern und dessen desorientierende Effekte zu verhindern, was auch das Sehen von Feinden und Bedrohungen einschließen könnte, die gar nicht real sind... Ich verstehe die Idee hinter diesem Feature, aber das Letzte, was man in einem intensiven Battlefield-Match manchmal wirklich braucht, ist, alle 10 Sekunden oder so eine Gasmarkierung anlegen und entfernen zu müssen. Und ja, das ist so häufig, da die Maske einen zeitlich begrenzten Effekt hat, bei dem deine Filter stetig den Sauerstoff blockieren und deinen Charakter zum Stottern und Würgen zwingen. Wie gesagt, ich verstehe die Idee, aber in der kurzen Zeit, in der ich auf die Funktion gestoßen bin, wirkte sie sehr Marmite-ähnlich. Du wirst es entweder mögen oder hassen, es gibt kein Dazwischen.

Werbung:

HQ

Darüber hinaus bringt der AH-6 Little Bird eine Kampfhubschrauber-Option, die mobiler und agiler ist als die anderen Apache-Optionen, während der neue Truppentransporter MH-350 eine teamorientiertere Option im Luftraum bietet. Sie denken vielleicht, dass das doch zu viele Luftbedrohungen auf einmal bedeutet. Das würde ich verstehen, und zum Glück tut es auch Battlefield Studios, daher die Aufnahme des 9K38 Igla, eines neuen Flugabwehr-Launchers, der das Abschließen dieser lästigen Engineer-spezifischen Herausforderungen weniger mühsam machen sollte.

Und apropos Waffen: Ich hatte kurze Begegnungen mit dem M121 A2 LMG und dem VCR-2 Sturmgewehr, wobei letzteres besonders als etwas überbewertetes Kriegsmittel heraussticht. Wird das auch im Live-Public-Build dieser Woche so sein? Es ist schwer zu sagen, aber vielleicht solltest du einfach vorsichtig sein, was auf Battlefield 6 zukommen könnte.

HQ

Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es Pläne für weitere Inhalte später in Staffel 2, aber ich hatte derzeit keine Gelegenheit, diese selbst zu erleben. Bleiben Sie also dran, denn zweifellos sind wir in ein paar Wochen zurück, um darüber zu sprechen, wie Hagental Base, die Dirtbikes und die anderen neuen Waffen diesen ansonsten gut strukturierten Shooter erweitern und weiterentwickeln werden.