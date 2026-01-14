Battlefield 6 s erste Staffel wird um fast einen Monat verlängert, um "Staffel 2 zu polieren und zu verfeinern".

HQ

Wenn Sie immer noch einigermaßen zuversichtlich waren, dass Battlefield Studios bereit wäre, die zweite Staffel von Battlefield 6 im Januar zu starten, obwohl es wenig darüber zu erzählen gibt, haben wir schlechte Nachrichten. Der Entwickler hat enthüllt, dass die nächste Staffel einfach noch nicht fertig ist und dass die erste Staffel deshalb um fast einen ganzen Monat verlängert wird.

Jetzt läuft Season 1 bis zum 17. Februar, wobei diese zusätzliche Zeit mit einer Reihe von Updates gefüllt wird, die die "Season 1 Extension" ausmachen. Dazu gehören wöchentliche Herausforderungen, ein Bonus Path und eine Fortsetzung des Battle Pass, und warum diese Entscheidung getroffen wurde, wird dies in einer kurzen Erklärung erklärt.

"Während unserer laufenden Entwicklung haben wir weiterhin das Community-Feedback überprüft und um unser Versprechen einzuhalten, beschlossen, dass unser bester Weg darin besteht, Staffel 1 zu verlängern und uns selbst zusätzliche Zeit zu geben, um Staffel 2 weiter zu verfeinern und zu verfeinern."

Zu den Highlights, auf die sich Spieler freuen können, gehören Frostfire Bonus Path, das am 27. Januar beginnt und neue Anpassungsoptionen wie Weapon Package und Soldier Skin bringt. Darüber hinaus wird es, im Einklang mit dem Valentinstag, eine Art Feier geben, sowie mehrere Doppel-XP-Wochenenden, die für den Rest der Saison versprochen werden.

Die verlängerte Season 1 beginnt ab dem 20. Januar Gestalt zu tragen.