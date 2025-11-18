Battlefield 6 kehrt zu seiner Open-Beta-Zielhilfe-Abstimmung zurück

HQ

Heute ist ein weiterer großer Tag für Battlefield 6 -Fans, denn es markiert das Startdatum der zweiten Inhaltsrunde der ersten Staffel des Spiels. Eine neue Karte kommt an, die wir bereits erleben konnten (siehe unsere Vorschau hier und sehen Sie unten etwas Gameplay), ebenso wie eine Reihe weiterer neuer Gegenstände und Extras. Mit einem Patch dieser Größenordnung führt Battlefield Studios auch einige Balance-Änderungen im Spiel um, und eine davon wird wahrscheinlich die Aufmerksamkeit von Controller- und Konsolenfans auf sich ziehen.

In einem Patch-Notes-Artikel wird bekannt, dass das Update die Zielhilfe wieder so zurücksetzen wird, wie sie während der Open Beta des Spiels funktionierte. Der Grund dafür ist der Versuch, das Zielen flüssiger und reaktionsschneller wirken zu lassen, oder wie Battlefield Studios es ausdrückt:

"Beim Start haben wir die Verlangsamung auf größere Distanzen erhöht, aber sobald das Spiel live ging, haben wir festgestellt, dass das Zielen mit hohem Zoom weniger flüssig und schwerer zu kontrollieren ist.

"Nachdem wir das Feedback der Spieler und die Spieldaten überprüft haben, setzen wir die Ziel-Unterstützung wieder auf die Werte zurück, die einige von euch während der Open Beta und Battlefield Labs erlebt haben. Dies dient nun als Standard, während Sie weiterhin die Möglichkeit haben, die Zielhilfe über Ihre Einstellungen nach Ihren Vorlieben und Spielstil anzupassen."

Hoffentlich erleichtert das die Anpassung an das Zielen und vermittelt ein stabileres Gefühl für die Zukunft des Spiels. Was die anderen Änderungen angeht, erwartet man eine verbesserte Latenz-Eingabe und Stick-Reaktion auf Controllern, eine Verbesserung der Waffengenauigkeit und -streuung, bessere Herausforderungs- und Fortschrittsklarität, ein poliertes Update der deployierbaren Gadgets und außerdem wird die Karte Fort Lyndon im Portal -Modus hinzugefügt.

Sehen Sie sich unten die vollständigen Patchnotes an.