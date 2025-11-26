Battlefield 6 ist für eine Woche frei

HQ

Wenn du dich nach explosiver Action sehnst, warum nutzt du dann nicht die Gelegenheit, in Battlefield 6 einzusteigen – da EA den Mehrspielermodus komplett kostenlos gemacht hat – zumindest bis zum 2. Dezember. In der Testphase sind vier Modi enthalten: Conquest, Team Deathmatch, Sabotage und Breakthrough, die auf drei verschiedenen Karten gespielt werden können: Siege of Cairo, Blackwell Fields und Eastwood. Mit anderen Worten: ein guter Ausschnitt des Spiels und dessen, was es zu bieten hat, und eine großartige Gelegenheit für Neulinge, es auszuprobieren.

Und wenn du dich entscheidest, das Spiel nach Ablauf der Testphase zu kaufen. Dann wird dein gesamter Fortschritt übernommen und nichts wird verloren. Das sorgt für einen nahtlosen Übergang. Die Testversion ist derzeit sowohl für PC, PlayStation 5 als auch für Xbox Series X/S verfügbar.

Wirst du einsteigen und Battlefield 6 ausprobieren?