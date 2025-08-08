Battlefield 6 ist bereits eines der am häufigsten gleichzeitig gespielten Spiele aller Zeiten auf Steam

HQ

Zu sagen, dass das Interesse an Battlefield 6 hoch ist, ist eine Untertreibung. Nach Jahren mittelmäßiger bis enttäuschender Teile scheint das kommende Spiel das Franchise wieder auf Kurs zu bringen, wobei die neuesten Spielerdaten viel dazu beitragen, dies zu bestätigen.

Nach den massiven Warteschlangen, die gestern den Early-Access-Teil der offenen Beta plagten (die heute fortgesetzt wird, bevor die Massen am 9. und 10. August eingelassen werden), wissen wir jetzt, wie viele Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt Battlefield 6 auf Steam gespielt haben.

Nach einem Tag voller Action wurde laut SteamDB ein Höchststand von 334.549 gleichzeitigen Spielern auf Steam gesetzt, was für alle, die sich fragen, ausreicht, um den 38. Platz in den Allzeit-Steam-Charts für gleichzeitige Spieler zu erreichen.

Zum Vergleich: Das bedeutet, dass mehr Spieler diese Beta auf einmal gespielt haben, als Starfield, Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance II, The Finals, The First Descendant, Rust, Ark: Survival Evolved, Warhammer 40,000: Space Marine II, Halo Infinite, Destiny 2, Elden Ring: Nightreign und mehr jemals zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht wurden.

Sicher, dies ist nur eine Beta und wir müssen sehen, wie sich dies auf die Spieler auswirkt, die das Spiel tatsächlich beim Start im Oktober ergattern, und wie die Spielerbindung in den Monaten nach dem Debüt dazu beiträgt, aber es ist ein verdammt guter Start und ein sehr gutes Zeichen, dass EA und Battlefield Studios später in diesem Jahr einen Gewinner in den Händen halten.