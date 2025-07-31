Battlefield 6 Hands-on-Vorschau: Eine Rückkehr zur Form für das berühmte Franchise?

HQ

Ich bin seit den ersten paar Teilen der Battlefield -Reihe ein gelegentlicher Spieler der -Reihe. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich nach der Schule stundenlang Strike bei Karkand in Battlefield 2 gespielt habe und die Kombination aus Infanterie- und Fahrzeugkampf genossen habe, die für die Serie charakteristisch ist. Deshalb habe ich mich darauf gefreut, nach Los Angeles zu reisen, wo ich mich gerade befinde, um an der Battlefield 6 Multiplayer Reveal Veranstaltung teilzunehmen. Hier konnte ich ein paar Stunden lang den Multiplayer von Battlefield 6 spielen, und ich muss sagen, dass ich meine Zeit beim Spielen des Spiels mehr genossen habe, als ich erwartet hatte, aus Gründen, die ich vorher nicht erwartet hatte.

Mit Battlefield 6 blicken die Entwickler auf alle vorherigen Battlefield -Spiele zurück, insbesondere aber auf Battlefield 3 und 4, mit dem Ziel, das bisher beste (moderne) Battlefield zu schaffen. Die Hintergrundgeschichte von Battlefield 6 zeigt eine Welt in der nahen Zukunft, die auseinanderfällt, mit Nationen, die in einem globalen Krieg abtrünnig werden. In diesem globalen Krieg steht die NATO einer Söldnerarmee namens Pax Armata gegenüber, die "raffiniert ist und keine Konsequenzen fürchtet". Wie die Entwickler es auf der Veranstaltung ausdrückten, ist es "eine Welt, die mit Chaos gefüllt ist", in der Nationen "um jeden Preis für die Errichtung einer neuen globalen Ordnung kämpfen". Bei der Veröffentlichung wird es etwa neun Multiplayer-Karten an Orten wie Kairo, Brooklyn, Tadschikistan und Gibraltar geben, und auch mit der Rückkehr der Karte Operation Firestorm. Es wird auch eine Einzelspieler-Kampagne geben, und die Entwickler erklärten , dass sie es schaffen werden, als sie über die Gerüchte über einen Battle-Royale-Modus sprachen. Wir müssen auf weitere Informationen zu diesen Modi warten.

Im Mittelpunkt eines neuen und verbesserten Spielerlebnisses in Battlefield 6 steht das, was die Entwickler Kinesthetic Combat nennen. Die Kämpfe wurden von Grund auf neu aufgebaut, erklärte das Entwicklergremium während des Events. Es spielt auf ein Kampfsystem an, das sich an erfahrene Spieler richtet, die eine hohe Fähigkeitsgrenze suchen, während das Spiel dennoch für durchschnittliche Spieler offen bleibt. Die richtige Balance zwischen den Geschützeigenschaften und der Einbeziehung von Explosionen und Soldatenbewegungen ist für das System von entscheidender Bedeutung. Battlefield Labs, eine Art geschlossenes Beta-Programm für Battlefield, hilft während der Entwicklung sehr, um Daten über diese und andere Leistungen zu sammeln.

Nach der Einführung war es an der Zeit, Battlefield 6 hochzufahren, um es selbst auszuprobieren. Mein erstes Match führte mich auf eine bergige Karte in Tadschikistan namens Liberation Peak, wo ich eine Runde Conquest spielte. In diesem Spielmodus mit Infanterie und Fahrzeugen geht es darum, feste strategische Positionen auf der Karte zu erobern. Was mich sofort sehr beeindruckt hat, war die Kombination aus exzellenten und hochgradig immersiven Sounds und einer ordentlichen Waffenhandhabung. Da einige feindliche Panzer auf die Position meines Teams vorrückten, wählte ich die Klasse Engineer, mit der ein RPG ausgerüstet werden kann. Das Abfeuern des RPGs gab mir ein so befriedigendes Gefühl, aufgrund der Kombination aus einem knackigen, metallartigen Schussgeräusch, tiefen Explosionen und großartigen Animationen, zusätzlich zu der hervorragenden Handhabung der Waffe. Ebenso gab mir das Schießen auf eine der Hauptwaffen ein Gefühl von Realismus und Schwerkraft, an das ich mich nicht erinnern kann, es in Battlefield 2042 erlebt zu haben.

Während meines Interviews mit Christian Grass, Executive Producer, und Thomas Andersson, Creative Director, erklärten sie, dass sie sich auch viel Mühe mit den Sounds gegeben haben. "Es geht darum, den richtigen Sound zur richtigen Zeit zu haben", erklärten sie. "Wir gehen hier in Kalifornien in die Wüste, besorgen uns eine Menge Hardware, einschließlich großer Hardware, und sie nehmen viele Sounds auf, mit vielen, vielen Mikrofonen in der Nähe. In einigen Fällen sogar Hunderte und Aberhunderte von Metern entfernt, so dass man nur den Nachhall einer abgefeuerten Kugel hören kann." Für mich fühlt sich die Handhabung der Waffe und das hör- und sichtbare Feedback wie eine große Verbesserung gegenüber Battlefield 2042 an, was zur Immersion beim Spielen beiträgt.

Während ich die Geräusche genoss, wurde ich auch in das Spiel hineingezogen und kämpfte um die Ziele. Auf dem leistungsstarken PC, den ich benutzte, sah das Spiel auch unglaublich aus und eine Steigerung von Battlefield 2042. Überall gibt es detaillierte Lichteffekte, Gebäude mit vielen kleinen Details und realistisch aussehendes Gelände. Sowohl die Spieler als auch die Fahrzeuge bewegen sich realistisch auf der Karte, mit dem gelegentlichen übertriebenen Ragdoll-Effekt, wenn Spieler bei einer Explosion in die Luft gesprengt werden. Alles in allem gefällt mir die Grafik in Battlefield 6 sehr gut und ich bin gespannt, wie es auf Konsolen aussehen wird.

Zurück zur Schlacht auf den Berggipfeln: Ich habe ein paar Mal versucht, einen Hubschrauber zu fliegen, aber ich habe es gerade noch geschafft, ein oder zwei Feinde zu treffen, bevor ich abgeschossen wurde oder das Ding selbst zum Absturz brachte... Vor allem die fliegenden Fahrzeuge sind nach wie vor schwer zu beherrschen. In Battlefield 6 wird es Möglichkeiten geben, neuen Spielern dabei zu helfen. Wie Grass und Andersson während meines Interviews mit ihnen auch erklärten, "muss man wirklich gut mit den Fahrzeugen umgehen können, manche Leute trauen sich nicht, in die Fahrzeuge zu steigen", aber in Battlefield 6 "möchten wir Ihnen ein bisschen mehr Komfort bieten, indem wir Controller-Lösungen anbieten, damit Sie von Anfang an ein bisschen effektiver mit den Fahrzeugen umgehen können." Ich habe nicht bemerkt, dass mir auf dem PC, den ich auf dem Event gespielt habe, geholfen hätte, aber es wäre hilfreich für weniger erfahrene Spieler.

Was die verschiedenen Klassen im Spiel betrifft, so bleiben diese die gleichen wie bei anderen Battlefield Spielen: Assault, Support, Engineer und Recon. Jede Klasse wird in der Lage sein, jede Art von Waffe zu wählen, was bedeutet, dass Recon nicht unbedingt an die Verwendung von Scharfschützengewehren gebunden ist. Geschlossene Waffen waren ein Feature, das sich die Spieler in der Beta bis zu einem gewissen Grad gewünscht haben, aber dies wird als Option hinzugefügt, vergleichbar mit einem Hardcore-Modus, erklärten die Entwickler während der Fragerunde. Das Eintauchen in die Klasse soll von den klassenspezifischen Gadgets kommen und nicht von Waffen. In der Vorschau waren nicht alle Waffen verfügbar, aber ich konnte mit einigen Waffenkombinationen herumspielen. Gegen Ende meiner Sitzung habe ich herausgefunden, dass die MPs besonders gut für die Klasse Assault sind, wenn man zum Beispiel auf kurze bis mittlere Distanzen kämpft.

Während die gebirgige Karte Liberation Peak viele offene Räume und Kämpfe auf große Distanz bot, brachte mich mein nächstes Conquest Match zu Siege of Cairo. Diese Karte ist viel enger auf den Kampf ausgerichtet, mit engen Straßen und Kontrollpunkten, die durch mehrere Gassen erreichbar sind. Ich fand, dass es eine gut gestaltete Karte mit vielen verschiedenen Kampforten ist, die den Kampf von engen Straßen bis hin zu offenen Gassen führt, in denen man anfällig für Scharfschützen ist. Hier bin ich von den hauptsächlich Engineer auf die Klassen Recon und Assault umgestiegen. Ich habe gelernt, dass die Assault -Klasse mit einer Schrotflinte ausgestattet ist, die aus der Nähe unglaublich tödlich ist. Aber am Ende fühlte ich mich am wohlsten, wenn ich als Recon spielte, meinem Team half, Feinde mit meinen Gadgets zu erkennen, Spawnpunkte für meinen Trupp anzubieten und mich von den hitzigsten Kämpfen fernzuhalten.

Während der ersten Präsentation lag der Schwerpunkt auf Explosionen und zerstörbaren Umgebungen in Battlefield 6. Beim Spielen ist mir aufgefallen, dass diese Betonung im Gameplay nicht annähernd so ausgeprägt ist. Auf den offeneren Karten kannst du kleine Häuser komplett zerstören, aber auf den engen Kampfkarten wie Siege of Cairo blieben viele Gebäude unzerstörbar, wahrscheinlich um ein gewisses Maß an Struktur auf der Karte zu erhalten. Ich persönlich denke, dass das Ausmaß der Zerstörung in Ordnung war, aber ich habe gehört, dass andere Teilnehmer der Veranstaltung ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachten, dass nicht jedes Gebäude in die Luft gesprengt werden konnte. An Orten, an denen Gebäude einstürzen, trägt dies zum Chaos um dich herum bei. Außerdem habe ich meinen Granatwerfer und das RPG viele Male benutzt, um Feinde aus den Feuerpositionen in Fenstern zu zwingen. Noob-Tubing mit dem Granatwerfer oder das Spammen von RPG-Raketen führt jedoch nicht zu vielen Kills, wobei mir bisher nur ein direkter Treffer mit dem RPG einen One-Shot-Kill beschert hat. Eine gute Balance, wie ich finde.

Nach dem Conquest -Modus habe ich auch die Karten Liberation Peak und Siege of Cairo im Spielmodus Breakthrough ausprobiert. Für mich ist dies der beste Spielmodus in Battlefield, da er ein verteidigendes Team gegen ein Team von Angreifern antritt, die zwei Punkte auf der Karte erobern müssen, bevor ihre Respawn-Tickets ablaufen, wobei die Karte nach jeder Eroberung den Standort wechselt. Wieder einmal habe ich es genossen, die verschiedenen Klassen zu spielen und bin in die Kämpfe eingetaucht. Für mich fängt Battlefield 6 das Gefühl früherer Spiele wie Battlefield 3 gut ein. Ich habe keine Lag-Probleme bemerkt, die durch die kontrollierte Umgebung erklärt werden könnten, aber es sollte auch weniger ein Problem sein, wie bei Battlefield 2042, da Battlefield 6 auf 64-Spieler-Matches begrenzt wird.

Ich konnte auch einige der neuartigen Ergänzungen zu Battlefield 6 erleben. Es ist jetzt möglich, einen angeschlagenen Teamkameraden zu zerren, während man ihn wiederbelebt, was bedeutet, dass man ihn schnell an einen sichereren Ort ziehen kann. Es hat mir bei einigen Gelegenheiten geholfen, als ich wiederbelebt wurde, aber das Bewusstsein für das Schlachtfeld bleibt wichtig. Hier zeigt sich etwas von der Liebe zum Detail in Battlefield. Wie sich Andersson während meines Interviews erinnerte, "ist einer der Momente, an die ich mich erinnere, dass sie während der Entwicklung zu einem erstaunlichen Feature wurden", dass sie "Blutspuren hinzugefügt haben, die den Spielern wirklich gutes Feedback darüber geben, wohin jemand einen Körper zieht, um ihn wiederzubeleben. Das ist die Liebe zum Detail, es geht nicht nur darum, cool auszusehen, sondern den Spielern das Feedback zu geben, das sie brauchen."

Meine Hauptsorge für das Spiel bisher betrifft einige Fehler, die mir aufgefallen sind, da es in dieser frühen Version einige wiederkehrende Probleme gab. Manchmal fiel die Kamera nach meinem Tod unter die Oberfläche der Karte, oft in einem Fahrzeug. Zu guter Letzt habe ich auch einige wiederkehrende Grafikfehler beobachtet, bei denen andere Spieler einige seltsame Sprüche aus ihren Charakteren hatten. Abgesehen davon gab es aber nicht wirklich etwas, was mich abgeschreckt hat. Ich habe in einem der Videos in der Einleitung eine bewaffnete Drohne gesehen, und ich frage mich, wie sie eine so starke Waffe ausbalancieren werden, aber das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Teil des Spiels.

Um meine Eindrücke abzurunden, hatte ich in meinen ersten Stunden in Battlefield 6 eine gute Zeit. Die Matches Conquest und Breakthrough haben mich komplett in das Spiel hineingezogen, und ich hatte gegen Ende meiner Session einige intensive Squad Deathmatch Partien auf einer Karte, die in Brooklyn und Gibraltar spielt. Mit einem Upgrade der Grafik und der hochgradig immersiven Sounds freue ich mich darauf, in den kommenden Monaten mehr von Battlefield 6 zu sehen, mit einem voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum am 10. Oktober 2025. Davor gibt es noch einige Open-Beta-Wochenenden. Basierend auf meinen Eindrücken und wenn Sie ein Fan von Online-Shootern sind, sollten Sie Battlefield 6 am 9. und 10. August oder am 14. und 17. August ausprobieren, wenn es für alle zum Testen geöffnet ist.