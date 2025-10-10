Battlefield 6 Leitfaden: Wo finde ich alle 30 Kampagnen-Sammelobjekte?

HQ

Während viele von euch wahrscheinlich die Battlefield 6-Kampagne überspringen und sich direkt in den Online-Multiplayer stürzen werden, werden sich einige vielleicht in den Einzelspieler-Modus wagen, um die Geschichte zu erleben und einige Herausforderungen zu meistern, für die es Belohnungen gibt, die ihr an anderer Stelle in Battlefield 6 einsetzen könnt. Wenn ihr also die Erwähnung von 30 verfügbaren Sammelobjekte gesehen habt und euch fragt, wie diese aussehen und wo ihr sie in den neun Missionen finden könnt, decken wir euch ab.

Wir haben die verschiedenen Missionen durchsucht, um alle 30 Collectibles zu finden, und wo ihr sie finden könnt, seht ihr unten den Standort der einzelnen Missionen.

Mission 1 - Always Faithful (3 Sammelobjekte)

Der erste ist leicht zu lokalisieren. Wenn du dich nach der Jeep-Sequenz mit dem Scharfschützentrupp verbindest, findest du das Sammelobjekt auf einer Kiste im Munitionsdepot.

Dieser zweite ist einer der leichtesten zu übersehenden in der gesamten Geschichte. Wenn du das Servergebäude betrittst und gerade die zweite C4-Ladung auf der Säule platziert hast, bevor du das Abseilseil hinaufsteigst, schau dir eine der Säulen im Raum in der Nähe des Fensters an, um eine Korktafel zu finden, in der ein Messer steckt. Das ist das Sammelobjekt.

Das letzte Sammelobjekt befindet sich kurz nach dem zweiten. Gehe das Abseilseil hinauf und biege sofort nach links ab. Es befindet sich vor dir neben einer leuchtend orangefarbenen Kühlbox.

Mission 2 - The Rock (3 Sammelobjekte)

Zu Beginn der Mission, nach der Landung aus dem Halo-Sprung, drehe dich sofort um und finde das Sammelobjekt auf dem Boden in der Nähe der Wand.

Der zweite ist leicht zu erkennen und zu identifizieren, da er sich im unterirdischen Militärmuseum befindet. Wenn du dich dem Ende dieses Ortes näherst, suche vor dem Munitionsdepot Pax Armata eine letzte Ausstellung, die eine Schaufensterpuppe zeigt, die an einem Funkpult arbeitet. Das Sammelobjekt liegt auf dem Schreibtisch.

Gegen Ende der Mission, als du daran arbeitest, die zweite Geschützstellung zu zerstören, siehst du in dem Bereich, in dem ein Hubschrauber eintrifft, um Pax Aramata Verstärkung zu liefern, einen Container voller Munition und Waffen. Das Sammelobjekt befindet sich in diesem Behälter.

Mission 3 - Operation Gladius (3 Sammelobjekte)

Gegen Ende der Mission, wenn du daran arbeitest, die zweite Geschützstellung zu zerstören, wirst du in dem Gebiet, in dem ein Hubschrauber landet, um Pax Aramata Verstärkung zu liefern, einen Container voller Munition und Waffen sehen. Das Sammelobjekt befindet sich in diesem Container.

Sobald du mit der Begleitung des gepanzerten Fahrzeugs fertig bist und darauf drückst, eine Überwachungsposition zu erreichen, stößt du auf deinem Weg durch die Gebäude schließlich auf eine Dachterrasse mit ein paar Gartengeräten. Das Sammelobjekt liegt in diesem Bereich auf der Werkbank.

Wenn du das Rathaus betrittst und auf die Treppe starrst, die in den ersten Stock führt, befindet sich direkt links von dir eine geschlossene Tür. In diesem Raum befindet sich ein Poster, das mit einem Messer an die Wand gespießt wird, was dein neuntes Sammelobjekt ist.

Mission 4 - Night Raid (4 Sammelobjekte)

Keine Angst, du hast nichts verpasst. Du musst einen guten Teil dieser Mission abschließen, bevor das erste Sammelobjekt erscheint. Wenn du in der Villa bist, in der sich das Ziel befindet, genau dann, wenn du den ersten Stock erreichst, nachdem du die Treppe hinaufgegangen bist, schaue weiter nach vorne, nachdem du die Treppe hinaufgegangen bist, und folge der Wand zu deiner Linken ganz nach unten, bis du einen verschlossenen Raum erreichst. Öffne die Tür, beseitige die Feinde und finde ein paar Sammelobjekte im Badezimmer.

Nachdem du aus der Villa geflohen bist und dich in die Hintergassen von Kairo zurückgezogen hast, beginnt der Hubschrauber seine Runden zu drehen und sieht dich in kleine Läden flüchten. Dieses Sammelobjekt befindet sich im direkt darauf folgenden Innenhof. Im Hintergrund solltest du die Pyramiden von Gizeh sehen können. Wenn ja, befindet sich das Sammelobjekt auf einem Tisch zu deiner Rechten, in der Nähe der Richtung, in die sich deine Truppe bewegen wird.

Kurz nachdem dein ursprünglicher Exfil-Truck zerstört wurde, gehst du erneut in die Gassen von Kairo, und hier findest du das dritte Sammelobjekt. Der wichtigste visuelle Marker sind die Kleiderbügel, die sich außerhalb dieses Ladens befinden, da sie sich in einem Geschäft auf der Theke befinden.

Endlich ein leicht zu greifendes. Während des letzten Feuergefechts, wenn du gebeten wirst, einen Werfer aus einem Munitionslager zu holen, befindet sich das Sammelobjekt im Raum, als du sofort auf der linken Seite eintrittst. Es ist ein weiteres Messer, das in der Wand steckt, so dass es leicht sein kann, es zu übersehen.

Mission 5 - No Sleep (3 Sammelobjekte)

Ein einfacher Start. Wenn du zu Beginn der Mission den Briefing-Container betrittst, befindet sich das Sammelobjekt auf der linken Seite, wenn du den Raum betrittst.

Noch eine einfache Aufgabe. In Kincaids Kriegsraum im New Yorker Stadthaus findest du das Sammelobjekt an der hinteren Wand, wenn du den Raum betrittst. Während der Dialogszene solltest du den charakteristischen Blitzeffekt des Sammelobjekts bemerken.

Zu guter Letzt noch ein leichter zu ergatternder Punkt. Nach dem Unfall im Zugtunnel siehst du einen offenen Container, bevor du dich auf die Baustelle begibst. Das Sammelobjekt befindet sich in diesem Behälter.

Mission 6 - Moving Mountains (4 Sammelobjekte)

Sobald du den Präsidenten getroffen hast und sicher in der Feuerwache bist, warte, bis der Anführer der freien Welt zu Ende gesprochen hat, und bevor du nach oben gehst, geh zur anderen Seite der Station (auf der gleichen Etage) und finde die Küche. Das Sammelobjekt befindet sich auf der Arbeitsplatte.

Als Nächstes solltest du im offenen Park, während du die Drohnenpiloten jagst, kurz bevor der Lkw dich auf der Straße überfällt, unbedingt in das Containergebäude mit Blick auf die Baustelle schauen, wenn du dich dem zweiten Piloten näherst. Das Sammelobjekt befindet sich darin, auf dem Boden des Gebäudes.

Nach dem Unfall im Zugtunnel, sobald du den offenen und gut beleuchteten Teil der U-Bahn erreichst, in dem Kincaid dich aktiv aus der Ferne verspottet, findest du das Sammelobjekt auf einem Regal ganz links im Raum, aus der Perspektive, wo du eintrittst, nachdem du durch die Tunnel gegangen bist.

Schließlich, wenn du dem Wiedersehen mit Carter und dem Präsidenten näher kommst und dich mit der Brücke über dir und dem Park mit Blick auf den Fluss durch die Straßen arbeitest, begib dich in diese üppige Gegend, um einen toten Soldaten auf einem der gepflasterten Wege zu finden. Auf dem Körper des Soldaten befindet sich ein Sammelobjekt.

Mission 7 - Nile Guard (2 Sammelobjekte)

Wenn du den Panzer verlässt und dich durch das erste Gebäude arbeitest, bevor du das zweite betrittst, wende dich im Hof nach rechts, um das Sammelobjekt auf dem Boden in der Nähe des Müllhaufens zu finden.

Ganz in der Nähe des ersten Sammelobjekt befindet sich das zweite im zweiten Innenhof, wo das Feuergefecht ausbricht. Wenn du diesen Hof betrittst, schaue nach rechts und gehe direkt zu den Gebäuden auf der gegenüberliegenden Seite. In einem der Gebäude, an einer hinteren Wand, ist ein Messer im Putz eingeklemmt. Das ist das Sammelobjekt.

Mission 8 - Operation Ember Strike (4 Sammelobjekte)

Die erste befindet sich in dem Bereich, in dem du diese Mission beginnst. Schalte die Feinde mit der Drohne aus, schnapp dir ein Quad und fahre weiter ins Tal (bevor du das Fort erreichst), bis du ein zerstörtes Dorf findest. Das Sammelobjekt befindet sich im größten Gebäude auf diesem Grundstück.

Das vielleicht am schwierigsten zu findende Sammelobjekt im gesamten Spiel. In dem offenen Gebiet mit den drei zu zerstörenden Standorten befindet sich das Sammelobjekt in einem kleinen Gebäude in einem kleinen Dorf, das von Soldaten der Pax Armata bewohnt wird. Es liegt näher am Standort B und auf der anderen Seite des Flusses vom Standort A, irgendwo in der Mitte des größeren Gebiets. Du weißt, dass du am richtigen Ort bist, wenn du die Festung im Hintergrund des Eingangs zu dem Gebäude mit dem Sammelobjekt siehst.

Ein viel einfacher zu lokalisierendes. Nachdem du dich durch die Raffinerie gearbeitet hast und der Scharfschütze das Team aus dem Hinterhalt überfällt und Lopez ausflippen lässt, begib dich einfach zum Nest des Scharfschützen und finde das Sammelobjekt auf dem Boden.

Ein weiterer einfacher Weg, den man sich schnappen kann. Nachdem du den vierten Ort zerstört hast, nachdem du den Damm zum ersten Mal überquert hast, gehst du den Hügel hinauf, um ein paar Quads zu finden. Das Sammelobjekt befindet sich auf einer Waffenkiste mit Blick auf den Damm.

Mission 9 - Always Forward (4 Sammelobjekte)

Fast geschafft! Zu Beginn der Mission, nachdem du das LagerPax Aramata geräumt hast und bevor du den Hügel hinaufgehst, um den Hauptangriff auf die größere Basis zu beginnen, solltest du in den kleinen Hangar in der Nähe des Ausgangs gehen, wo sich auf dem Boden in der Nähe von zwei Lastwagen das Sammelobjekt befindet.

Nachdem du einen Großteil des Basisangriffs abgeschlossen hast, hast du die Aufgabe, ein besonders lästiges Kampfflugzeug mit einem Haufen Raketenwerfer auf dem Boden zu zerstören. Vor diesem Kampf hast du ein hangarähnliches Gebäude durchquert, in dem sich am Ausgang der Tür ganz links ein Sammelobjekt auf einigen Kisten befindet.

Wenn du den ersten NXC-Werfer erreichst, während sich der Trupp darüber unterhält, wie man die Hyperschallrakete deaktivieren kann, solltest du in den hinteren Teil des Hangars gehen und das Sammelobjekt auf einigen Kisten im hinteren Teil finden.

Und schließlich das 30. von 30 Sammelobjekten. Herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierher geschafft hast! Sobald die Raketenszene abgespielt wurde und du und dein Trupp in Kincaids Bunker getaucht seid, um dem Fallout zu entgehen, solltest du unmittelbar nach dem Schließen der Tür einen Blitz auf einer Reihe von Kisten mit grünen Leuchtstäben in der Nähe sehen. Das Sammelobjekt befindet sich in der Mitte dieser Leuchtstäbe.