Battlefield 6 erste Saison mit zwei neuen Karten, mehreren Waffen und sogar einem zeitlich begrenzten Modus
Los geht es am 28. Oktober.
Während wir der Veröffentlichung von Battlefield 6 immer näher kommen, fragen sich einige von euch zweifellos, was EA und Battlefield Studios für die Post-Launch-Roadmap für das Spiel im Sinn haben. Das wurde nun enthüllt.
Es wird am 28. Oktober starten, ein paar Wochen nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels, und in drei Teilen debütieren. Die erste ist als Rogue Ops bekannt und fügt Folgendes hinzu:
- Karte von Blackwell Fields
- Strikepoint-Modus
- Traverser Mark 2 Fahrzeug
- SQR-300SC Karabiner
- GGH-22 Seitenwaffe
- Mini Scout Scharfschützengewehr
- Schienenabdeckung und LPVO-Anbauteile
Der zweite Teil erscheint am 18. November und heißt California Resistance und fügt Folgendes hinzu:
- Karte von Eastwood
- Sabotage-Modus
- Neue Funktion von Battle Pickups
- DB-12 Schrotflinte
- M357 Trait Seitenwaffe
- Troy Abgewinkelter Aufsatz
Und schließlich wird es die Winter Offensive am 9. Dezember geben, die Folgendes enthalten wird:
- Eisschleuse Empire State – Zeitlich begrenzte Event-Karte
- Zeitlich begrenztes Event "Eisschloss"
- Eiskletteraxt Nahkampfwaffe
All dies wird zusätzlich zu den Ergänzungen zu den Community-Erlebnissen und Portal kommen, und am wichtigsten ist, dass die Saison als kostenloses großes Update debütiert, was bedeutet, dass alle Besitzer des Spiels in der Lage sein werden, sich in diesen neuen Inhalten zu sonnen. Die vollständige Roadmap finden Sie unten.