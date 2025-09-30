Battlefield 6 erste Saison mit zwei neuen Karten, mehreren Waffen und sogar einem zeitlich begrenzten Modus

HQ

Während wir der Veröffentlichung von Battlefield 6 immer näher kommen, fragen sich einige von euch zweifellos, was EA und Battlefield Studios für die Post-Launch-Roadmap für das Spiel im Sinn haben. Das wurde nun enthüllt.

Es wird am 28. Oktober starten, ein paar Wochen nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels, und in drei Teilen debütieren. Die erste ist als Rogue Ops bekannt und fügt Folgendes hinzu:



Karte von Blackwell Fields



Strikepoint-Modus



Traverser Mark 2 Fahrzeug



SQR-300SC Karabiner



GGH-22 Seitenwaffe



Mini Scout Scharfschützengewehr



Schienenabdeckung und LPVO-Anbauteile



Der zweite Teil erscheint am 18. November und heißt California Resistance und fügt Folgendes hinzu:



Karte von Eastwood



Sabotage-Modus



Neue Funktion von Battle Pickups



DB-12 Schrotflinte



M357 Trait Seitenwaffe



Troy Abgewinkelter Aufsatz



Und schließlich wird es die Winter Offensive am 9. Dezember geben, die Folgendes enthalten wird:



Eisschleuse Empire State – Zeitlich begrenzte Event-Karte



Zeitlich begrenztes Event "Eisschloss"



Eiskletteraxt Nahkampfwaffe



All dies wird zusätzlich zu den Ergänzungen zu den Community-Erlebnissen und Portal kommen, und am wichtigsten ist, dass die Saison als kostenloses großes Update debütiert, was bedeutet, dass alle Besitzer des Spiels in der Lage sein werden, sich in diesen neuen Inhalten zu sonnen. Die vollständige Roadmap finden Sie unten.