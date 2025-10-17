Battlefield 6 Eroberungsspiele werden jetzt kürzer und die Community ist davon nicht gerade begeistert

HQ

Battlefield Studios hat beschlossen, eine Änderung vorzunehmen, die Ihre Conquest -Erfahrung erheblich beeinflussen wird. Den Entwicklern ist aufgefallen, dass viele Spiele nicht damit enden, dass die Tickets eines Teams Null erreichen, sondern dass die Spiele aufgrund des Zeitlimits enden. Um dies zu beheben, wurde eine Änderung vorgenommen, bei der es jetzt für jedes Spiel weniger Tickets gibt, was dazu führt, dass Ihre Spiele kürzer werden.

In der Ankündigung dieser Änderung heißt es: "Wir haben die Anzahl der Starttickets auf allen Eroberungskarten reduziert, damit die Matches in einem natürlicheren Tempo enden. Früher erreichten viele Runden das Zeitlimit, anstatt zu enden, wenn einem Team die Tickets ausgingen. Wir werden das Feedback und die Daten weiterhin überwachen, um sicherzustellen, dass sich der Ablauf jedes Spiels richtig anfühlt."

Die verschiedenen Karten haben auch unterschiedliche Änderungen an den Ticketnummern, da Siege of Cairo, Empire State, Iberian Offensive und New Sobek City alle von 1000 auf 900 Tickets fallen, während Liberation Peak und Manhattan Bridge auf insgesamt 800 Tickets fallen und Operation Firestorm und Mirak Valley auf 700 Tickets zurückgehen.

Anscheinend gibt es hier einen Trend, der darauf hindeutet, dass je größer die Karte ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie in dem zuvor angegebenen Zeitraum zu ihrem Abschluss kommt. Die Fans haben bereits eine Lösung gefunden, die vielleicht besser ist als die Lösung von EA, da sie darum bitten, das Zeitlimit einfach zu entfernen, damit die Spiele zu Ende gehen, wenn sie fertig sind, was zu langen und intensiven Conquest Matches führt.

Was halten Sie von dieser Änderung und gehören Sie zu den sieben Millionen Battlefield 6 Besitzern?